六角前三季稅後淨利年增21％ EPS 5.39元

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六角（2732)第三季合併營收10.4億元，較上季成長2.3％，挾營收來源優化，加上營業費用控制得宜與匯率因素，第三季營業利益9,793萬元、稅後淨利9,260萬元，每股稅後盈餘（EPS）2.03元，並推升累計前三季營業利益2.97億元、稅後淨利2.45億元，年增率分別為35.9％與21.3％，EPS達5.39元，獲利成長幅度優於營收。

展望後市，六角繼下半年已在美國加州開出3家直營店，第四季宣布將插旗印度、土耳其等新市場，在東南亞市場亦持續推進2-3線城市持續展店；同時台灣地區，集團五大品牌進駐新店裕隆城， 「Chatime日出茶太」重返101，排隊人潮再現。公司維持既定的拓展市場版圖腳步，續拚2024年全球展店雙位數成長。

六角主力品牌「Chatime日出茶太」，堅持產品力提升以滿足消費者多元需求，並與各國經銷商偕手經營，讓更多新興市場的潛在業主主動接洽代理品牌經營，目前已布局全球63國家、逾1,400家門市，第三季同店銷售成長亮眼的地區則有菲律賓、關島與模里西斯，其中模里西斯市場因經營成果豐碩、展店數優於預期，激勵經銷商提早與集團簽署延長品牌代理年限。

六角憑藉「Chatime日出茶太」在全球多國建立超越百店的經濟規模站穩東協市場，並積極擴張北美及歐洲市場，受惠垂直整合與營業費用控制得當，集團體質調整效益顯現，使得第三季毛利率攻上50％，較上季與去年同期分別成長3與7個百分點，推升前三季毛利率達48％、營業利益率10％與稅後淨利率8％，與去年同期相較分別成長6、3、2個百分點，呈現三率三升表現。

全球通膨與高物價致消費力下行影響，加上疫後全球手搖茶飲市場高速變化與行業競爭激烈，集團啟動「Chatime日出茶太」全新品牌策略繼續在全球攻城掠地，迎接第四季餐飲傳統旺季，節慶、百貨週年慶與年末聚餐需求，六角旗下王座國際的營收動能將持續維持高檔表現；而全球手搖茶飲市場，則可關注澳洲氣溫轉熱，可望帶動手搖茶飲需求提升，集團餐飲新展店挹注，全年營運挑戰2019年高峰可期。