《半導體》世界先進Q3每股賺0.98元 前3季獲利寫第3高

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)今（7）日召開線上法說，公布2023年第三季稅後淨利降至16.23億元、每股盈餘（EPS）0.98元，為近3年同期低。累計前三季稅後淨利49.82億元、每股盈餘3.04元，仍創同期第三高。

世界先進第三季合併營收105.57億元，季增7.13％、年減20.79％，回升至近1年高。營業利益16.64億元，季減7.8％、年減達62.55％，為近6年同期低。稅後淨利16.23億元，季減18.63％、年減達57.54％，每股盈餘0.98元，為近3年同期低。

累計世界先進前三季合併營收285.98億元、年減32.1％，仍創同期第三高。營業利益48.35億元、年減達68.48％，為近6年同期低。在業外收益挹注下，稅後淨利49.82億元、年減達61.08％、仍創同期第三高，每股盈餘3.04元。

世界先進財務長暨發言人黃惠蘭表示，隨著產業供應鏈庫存漸入尾聲，客戶晶圓需求緩步回升，使第三季晶圓出貨量約53.8萬片，季增5.28％、年減15.14％，平均售價（ASP）季減約1％，新台幣匯率貶值亦增添營收回升力道，整體營運大致符合預期。

觀察世界先進本業獲利「雙率」表現，受生產成本較高、折舊費用增加及平均售價略降等不利因素影響，第三季毛利率、營益率「雙降」至26.52％、15.77％，雙創10年半低。累計前三季毛利率28.74％、營益率16.91％，則雙創近11年同期低。