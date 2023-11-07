《國際產業》勃肯3招精進 華爾街大行多按讚

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在IPO不久之後，目前華爾街的券商多數給予勃肯(Birkenstock)最高的評級，並指出該家德國涼鞋製造商最近增加產能、增加新款式和品牌忠誠度的投資，都有助於提振公司。

勃肯在今年10月11日上市之後的幾天，股價一度跌到35.83美元，遠低於每股46美元的IPO價。目前例如晶片設計商安謀(Arm)、雜貨配送App Instacart、行銷自動化公司Klaviyo等在IPO之後，股價表現都相當平淡，也澆熄了一些赴美上市的熱情。

勃肯股價在周一低開，收盤翻紅上漲1%，至41.54美元，主要原因是包括摩根大通和高盛等22家承銷商中，許多在規定的靜默期(quiet period)結束之後，開始看好股票。

花旗最為樂觀，將勃肯目標價定在52美元，較最近收盤價溢價了26%。傑佛瑞(Jefferies)的目標價定在50美元。

傑佛瑞分析師說，「有鑑於擁有悠久歷史品牌和忠實的客戶群，我們相信該公司正處於有利的位置，能驅動強勁的成長，維持吸引人的獲利率，並且擴展它的目標市場」。

Telsey諮詢的分析師說，勃肯有進一步的方法去擴展其它類別的鞋款，例如矯正鞋、專業鞋、戶外鞋、兒童鞋等。

目前勃肯的市值77億美元。相較之下，由LVMH集團所支持的投資公司L Catteron在2021年當時收購勃肯時，市值僅為43.5億美元。

但是並非所有分析師都持樂觀態度。美國銀行全球研究部門分析師Lorraine Hutchinson說，儘管勃肯為擁有強大獨特性的品牌，但是在近期的強勁趨勢下，要實現超強成長將是十分困難。

摩根士丹利給出的目標價為41美元，評級為持平，並表示，多數的利多因素已經出盡。

高盛則給予買進的評級，目標價為48.5美元。