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馬路好行計畫燙平758公里道路 中市獲頒2優等4佳作

  • 中時即時 林欣儀_台中
台中市建設局參與內政部國土管理署「2023馬路好行計畫」評比選拔，獲2座優良、4座佳作及2座熱心公益獎、1座個人貢獻獎。(台中市府提供)
台中市建設局參與內政部國土管理署「2023馬路好行計畫」評比選拔，獲2座優良、4座佳作及2座熱心公益獎、1座個人貢獻獎。(台中市府提供)

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為提供民眾安全的用路環境，台中市府近幾年積極闢建並改善人行道，至今已完成758公里道路燙平計畫，另也完成近100公里人行道闢建及改善，台中市建設局指出，經參與內政部國土管理署「2023馬路好行計畫」評比選拔，獲2座優良、4座佳作及2座熱心公益獎、1座個人貢獻獎的成績，友善人本環境成果受肯定。

建設局長陳大田表示，市府積極爭取中央前瞻計畫經費，並用心道路燙平、人本環境建設等，在公路、道路考評都獲中央肯定，參加內政部國土管理署「2023馬路好行計畫」優良案件評選更獲肯定，將秉持「高品質、高效率」以及「安全至上」的原則提供人本道路環境。

建設局指出，這次評比在工程案件方面，在「沙鹿區鎮南路二段（沙田路至英才路）路面及人行道改善工程」、「台中市太平區市民大道第二期道路開闢工程」分別獲路口改善績效及新闢道路案件優等；另台中市南屯區黎明路二段道路及人行道改善、潭子區及大雅區雅潭路二、三段路平及人行道改善等都獲佳作。

陳大田強調，大雅區里長劉孝民、清水區里長林瑤卿，在工程執行期間扮演工程團隊與民眾間的橋粱，積極與里民溝通，獲頒「熱心公益獎」；另建設局養護工程處市六區工程隊長賴偉立則榮獲「個人貢獻獎」，他們都是台中友善人本環境的重要推手。

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