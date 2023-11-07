《金融股》永豐銀明年調薪5% 評估全面實施持股信託

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【時報記者任珮云台北報導】永豐金(2890)旗下永豐銀行董事長曹為實今(7)日舉行上任以來第一次記者茶會，宣布明年永豐銀行全體員工調薪5%，為目前民營銀行中明年調薪幅度最高者；本次5%的調薪內容內，將包含員工每月伙食津貼將調高至3,000元；而為凝聚員工的向心力及增加員工退休福利保障，將全面評估實施員工持股信託制度。相關措施仍須待董事會通過。

曹為實表示，物價上漲，行政院日前拍板軍公教明年將調薪4%，永豐是一個以人為本的大家庭，保障員工福利一向是我們重視的課題，永豐銀行也將跟進調薪，往年員工每年調薪幅度約為平均3%，明年調薪幅度將調高至5%，5%的調幅內，包含每月的伙食津貼由2,400元調高至3,000元，優於同業。

除實質加薪外，目前永豐銀行民國100年6月30日前入行之在職及退休行員，仍享有13%優惠利率計息之行員活期儲蓄存款福利，因此員工整體福利將視情況重新檢討，以達到勞資雙方雙贏的結果。曹為實表示，今年適逢永豐銀行成立75年週年，經過時間淬煉與傳承，已積累出許多珍貴的企業文化，其中最鮮明的特質，便是永豐人對公司的向心力。金管會鼓勵企業施行員工股持股信託制度，希望藉此加強民眾之退休準備，為更加凝聚永豐員工的向心力，將評估全面實施員工持股信託制度，增加員工退休保障。

永豐銀行表示，員工關懷與友善職場一直都是公司最重視的項目，除了在員工任用、晉升、考核、調派、訓練、職涯發展及獎酬的機會一律平等，今年以來整個金控集團已經獲得13個相關獎項的肯定，包括連續四年獲得HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」、1111人力銀行「幸福企業金獎」等，顯示永豐致力於推動友善職場環境的理念受到外界的認可，未來將會與員工攜手社會大眾，持續朝「翻轉金融 共創美好生活」的企業願景邁進。