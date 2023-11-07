老創攜手新創 投資台灣為國際市場主旋律

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總統蔡英文呼籲資金靈活的法人投資者積極投資台灣，為台灣經濟與產業發展指出一條融合創新、具備韌性的發展道路，「讓投資台灣成為國際市場的主旋律」。

「2023台灣投資高峰會」7日邀集12位台灣產業、政府、新創代表，共同探討台灣產業發展的新機會，並探引入投資活水的多元方法，打造強健有力的新創產業生態系，為台灣產業帶來創新能量，以創造台灣的新未來。

台灣投資高峰會過往均由由創投公會與股權投資協會聯合舉辦，今年由於私募股權投資公會成立，該論壇轉由創投公會及私募股權投資公會共同舉辦，國際資本市場主軸的PE／VC領域，首度在台灣市場聯手，也代表台灣資本市場的成熟化過程。

總統蔡英文表示，政府支持私募股權投資的政策，國發會已正式在今年6月成為私募股權投資的主管機關，國發基金的創業天使投資方案也進行新創投資，2017年迄今已經投資241家新創事業，政府與民間聯手投資了119億元。台灣新創公司每年募集的資金從8.4億成長到22億美元。

回應蔡總統的投資台灣，國發會主委龔明鑫在論壇上發表「創新經濟建構台灣產業發展新局」專題演講，分享台灣未來發展藍圖。金管會副主委邱淑貞亦以「推動資金引導，驅動投資活力」為題，闡述政府如何打造友善資金環境，與產業共創雙贏。

私募股權公會理事長翁嘉盛表示，充沛的資金能為台灣產業灌注源源不絕的創新能量！台灣正面臨轉型升級的關鍵時刻，而私募股權基金可為產業增添發展的新柴火，因此如何為台灣產業及重要基礎建設注入資金活水，將是台灣經濟成長的重要關鍵。

在強化投資上，翁嘉盛提出三方面策略，包括：一、調降保險業投資私募股權基金的風險係數，二、修訂僑外投資條例，簡化審核程序，三、讓私募股權投資業適用穿透課稅規定，以引入多元資金投入台灣策略性產業，全力加速台灣創新經濟的發展。

創投公會理事長邱德成則建議，政府應即修改產創條例，重新以投資抵減的政策，獎勵創投投資新創事業。「唯有壯大的創投，才可能有精彩的創新，獎勵創投投資新創就是獎勵投資國家的未來！」

邱德成指出，台灣每一次重大產業發展的關鍵時刻，從資通訊產業、半導體產業到生技產業，創投都扮演打前鋒的角色。但過去20年台灣創投受限於取消租稅獎勵措施，整體創投產業發展停滯，連帶衝擊到台灣的新創事業的擴展及募資。