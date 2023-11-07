精品獎肯定 偉康科技OETH成資安防護首選

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第32屆台灣精品選拔獲獎名單出爐，偉康科技(6865)以自主研發之OETH雲端身分認證SaaS服務，從948件產品中脫穎而出，成為本屆精品獎唯一認可的零信任身分鑑別產品，並連續兩年榮獲台灣精品獎，展現結合新興科技、改變生活的創新價值與精神。選拔活動每年都邀請國內外140餘位各領域專家，依據研發、設計、品質、行銷等四大面向，全方位嚴選出最能展現台灣創新價值的產品。

本次獲獎之OETH雲端身分認證SaaS服務基於國際FIDO多因子強認證，提供企業輕鬆導入零信任架構的無密碼驗證，解決密碼導致的駭客撞庫攻擊與忘記密碼等問題，提升企業IT部門70%的管理效率，兼顧資安的同時著重便利性、優化使用者體驗。不僅連兩年獲得台灣精品獎，也通過數位發展部數位產業署「資安能量登錄暨自主產品認證」，以及國家資通安全研究院「政府零信任網路身分鑑別」認證，目前廣泛應用於各產業。

近年來，企業在面臨資安威脅方面的挑戰日益嚴重，隨著智慧製造、物聯網(IoT)和5G等新興技術的蓬勃發展，台灣已經成為亞太地區受到攻擊威脅的熱區，其中關鍵基礎設施和製造業更成為駭客暴力破解攻擊的首要目標。因此，各產業供應鏈必須優先強化資安措施，導入零信任架構的身分驗證機制成為企業快速提升資安防護的首選。OETH的多元應用場景包括Windows和Linux作業系統的登入、VPN連接、遠端VDI登入，以及涵蓋企業內部各種應用的身分驗證階段，提供全面的資安保護。

因應OETH獲選台灣精品獎與增加更多資安防護應用範圍，偉康科技近期推出結餘款限時優惠方案，在12/31前整合指定VPN更享特惠價，協助企業快速升級資安。偉康科技以堅韌的資安技術與強大的數據整合能力，協助金融業與跨產業打造符合國際資安標準的數位轉型服務，提升使用者體驗的同時也保障資訊安全，未來將持續提供更優質的全方位服務體驗。