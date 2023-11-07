新展店助攻 王座10月營收1.14億元 單月與累計營收雙創同期新高

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王座國際（2751）受惠雙十連假與展店效益，10月合併營收1.14億元，較上月與去年同期成長9.66％、29.32％，累計1-10月合併營收10.33億元，年增率39.92％，10月與累計1-10合併營收，雙創歷史同期新高，且已連續五個月單月合併營收站上1億元以上，品牌展店持續推進，全年營收將再創新高。

王座10月合併營收維持1億元以上，主要原因為「銀座杏子日式豬排」與「京都勝牛」品牌已於新店裕隆城開幕，適逢10月雙十假期，吸引放假出遊的家庭客人潮，餐飲湧現排隊人潮，帶旺新店業績銷售，推升10月合併營收年月雙增。

王座憑藉直營、加盟與海外再授權的多元營運模式，建構五大營運策略，藉由五個國內外餐飲品牌持續推出新品項服務，加上王座APP會員經營，不斷提升會員消費業績平均占比，以期持續增加各門店的營業額，並主攻中平價位餐飲服務，目前台灣開出50家連鎖直營店，中價位店數有34家，平價位店數有16家，今年受惠國內餐飲需求擴張，旗下品牌持續展店挹注，得累計1-10月合併營收10.33億元，年增率39.92％，亦創歷史同期新高表現。

繼今年8月王座引進韓國炸雞第一品牌「橋村炸雞」於板橋車站環球購物中心，首店開幕至今，排隊人潮仍絡繹不絕，為快速傳遞品牌聲量並滿足更多消費者，11月初已在台北101購物中心B1美食街開幕第二家直營店，預計12月將於新光三越A11展店，品牌展店效益貢獻，全年營收將再創新高。