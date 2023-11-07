師生用萬顆二手樂高復刻百年寺廟 她獲選教育家人物典範

台北市萬芳高中歷史老師黃小萍，帶領學生募集二手樂高積木，花2年時間一顆一顆拼砌出知名景美市定古蹟百年集應廟（於西元1860年建成），並在2021年把成品捐給廟方。這座積木復刻的集應廟，已被納入到集應廟宗教文物展覽館收藏，她最近則被教育部選為教育家人物典範。

「一顆二手的樂高積木要兩塊錢，但我們的集應廟模型是無價的！」黃小萍以自己設計的社會領域教學模組「創遊學：創課＋遊戲＋共學」（MPL），把原本歷史教科書上死板板的課程內容「活化」起來，成為會動的建築歷史課。

很多人好奇，這座廟為何蓋那麼久，黃小萍解釋說：「因為我們的積木是公益募集而來的積木，是二手的積木，是顆顆皆眼淚的積木，也因而彰顯它的價值。」這些感人的二手積木，有的是小朋友從《冰雪奇緣》艾莎的城堡上拆下來的，有的是阿嬤捐出孫子童年的玩具。 黃小萍帶著學生舉辦公益活動，用互換、交換的方式，募集到各界的二手樂高積木，再讓學生把一步一步踏查的歷史建築，轉化成樂高積木拼築的模型。因此這些復刻的百年歷史建築，不只是單單的模型，更包含學生雙腳走過的足跡、撫牆細細紀錄的街廓，以及雙眼親自見證過的深刻感動。

孩子拼樂高，其實也不如外界想像容易。因為使用募集的二手積木，當募不到積木時，計畫就得暫停。而每顆積木磚顏色不同，組合顏色也不對，又不是精準的建材，孩子得在受限的框架中，盡力發揮想像力與設計力。

動手玩積木，組建出復刻的歷史建築，寓教於樂的課程，除了強化學生的感知能力，黃小萍常以「身體記憶」來形容學生學會的技能。「就像你學習怎麼騎腳踏車，一但你學會了，終身都會騎腳踏車。」在她眼裡，孩子的想像無垠、沒有邊界，透過課程，她讓孩子重新看待自己的家鄉，重新去認識自己。