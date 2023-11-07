《半導體》世界先進Q4看淡 毛利率恐下探11年半低

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工廠世界先進(5347)今（7）日召開線上法說，由於客戶需求下降、備貨需求保守，預期2023年第四季晶圓出貨量將季減8～10％、平均售價季減0～2％，稼動率降至55～60％，使毛利率降至22～24％，今年資本支出則進一步下修至約90億元

世界先進總經理尉濟時表示，由於總體經濟疲弱與終端消費需求復甦遲緩，供應鏈持續進行庫存調整，並維持審慎保守的下單態度。在客戶對晶圓需求下降、且上游供應鏈步入淡季下，目前訂單能見度僅約2～3個月。

因此，世界先進預估第四季晶圓出貨量將季減8～10％，平均售價（ASP）季減0～2％，稼動率將降至55～60％，使毛利率降至22～24％，以中位數23％計算，將下探2012年首季以來近11年半低點。

尉濟時表示，為因應半導體產業進入劇烈庫存調整周期，及面對通膨、升息、戰爭、地緣政治等總體經濟不確定因素，世界先進保守審慎進行產能擴充，預期第四季月產能將約略持平約28.7萬片晶圓，全年產能維持年增6～7％、達335.2萬片不變。

尉濟時指出，世界先進今年資本支出估約90億元，較前次略低於100億元下修，主因因應客戶及市況控管設備到貨時間。其中60％用於晶圓五廠設施及產能建置、25％為其他廠區設備去瓶頸、15％為各廠區例行維修。第四季折舊金額約20.9億元，全年估約78.7億元。

以製程別觀察，由於細線寬晶圓產品需求相對穩定，尉濟時預期0.18微米以下製程第四季營收占比將上升。以應用別來看，第三季占比升至24％的大尺寸面板驅動IC、占比維持4％的其他產品，第四季營收占比將提升。

對於是否規畫投資興建首座12吋晶圓廠，世界先進董事長方略重申先前說法，表示鑒於長期發展仍有需求，現階段確實該考慮建置，因此公司持續認真評估12吋晶圓廠擴產可行性及地點等因素。不過，目前相關評估仍持續進行中，尚無敲定可公布的確定計畫。