泰然資本聯手Unify 拿下台灣在納斯達克最大的特殊目的上市公司

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泰然資本聯手台灣的英商Unify Investment，於日前拿下全台灣最大規模的那斯達克特殊目的上市公司，資本規模高達兩億三千萬美金。目前在納斯達克每股已達11.3美元，帳面上投報率已達數倍。

由於已上市之特殊目的公司收購，常有許多隱藏前置費用及不合理合約的存在。於是在過程中將此特殊目的公司嚴謹稽核及完善整理後，並且銜接國外私募投資上市股權基金，如Fullerton Capital, Ontogeny Capital， First Euro Capital及一些上市公司，一起加入PIPE投資，加強此併購案在市場上的信心。

為何在此時市場低迷時逆勢操作收購？泰然資本執行長黃梓洋博士表達，時機點是最大的考量。「美國聯準會這二十多年來始終抱持較為量化寬鬆的貨幣政策，連帶誘發通膨暴漲及殖利率不斷攀升到歷史波段新高點。然而，在未知恐懼消散暨歐美通膨情勢逐漸平緩下，聯準會開始釋出升息循環可能趨向結束的訊號；於此時機點切入收購特殊目的上市公司，且於明年併入標的公司的時程，可以達到合理的收購估值，進而有更好的投報率。」

至於未來鎖定的市場及產業規劃，泰然資本表示，在供應鏈陸續轉移ASEAN，東南亞市場尤其泰國，將會是主要的考量，尤其是再生能源及新能源產業，併入特殊目的公司將可成為台灣及東南亞合作的典範。目前也透過泰國的亨氏資本與泰國能源部密切聯繫，希望能併購最好的標的公司。

泰國能源部顧問Jakkawan Aunsinmun表達了樂觀其成的態度：「台泰合作的新起點今年是元年，本人樂見台泰企業的合作，也表示有任何與泰國能源部的需求，都願意來支持海外企業前進泰國市場。」泰國的亨氏資本及數家投行券商已經開始積極參與。

左起享氏資本CEO Henry Tsai、江承勳、建業法律事務所所長王晨桓。圖／泰然資本提供

值得一提的是，此併購案台灣知名的建業法律事務所也參與協助，這是少數國內律所加入跨國特殊目的上市公司收購的案例。建業的王晨桓所長也於今年南向前進泰國設立事務所，以利提供最完整一條龍的服務。也期待這次合作案的發酵以及未來更多的合作案啟動。落實台灣政府希望企業前進東南亞，且落地當地與在地大企業的合作案。王晨桓所長表達：「希望這次的收購案可以建立特殊目的上市公司的新典範，也是台泰合作的里程碑。」