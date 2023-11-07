台東海端鄉衛生所獲政府服務獎 非六都唯一連5年獲獎縣市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台東縣海端鄉衛生所積極推動偏鄉醫療，從145個機關中脫穎而出，榮獲第6屆政府服務獎社會關懷服務類獎項，為全台衛政唯一獲獎單位。台東縣長饒慶鈴表示，台東縣為非六都唯一連續5年獲獎的縣市政府，感謝中央單位及縣民的高度肯定。 縣長饒慶鈴表示，台東縣受限於幅員狹長、人口密集度低，醫療照護資源取得不易，直接影響在地醫療品質，因此致力突破縣內醫療資源不足、分配不均的困境縣府團隊努力協調眾多跨領域、跨機構思維，整合多元資源尋求突破，透過與電信業者合作推動衛生所5G遠距專科門診，以及各大醫院公私協力人力支援，補足偏鄉醫療缺乏。

讓消防救護成為醫療的延伸，陸續成立高級救護隊，投入經費將救護車升級5G設備，逐步打造「行動急診室」，使縣民平均餘命及急救成功率逐年成長創新高。海端鄉衛生所獲政府服務獎，是台東縣政府連續5年獲此殊榮，也看見台東縣推動偏鄉醫療的努力，透過科技將醫療資源帶入偏鄉，全面提升台東整體醫療量能。

衛生局說明，政府服務獎堪稱政府機關奧斯卡，目的在於肯定政府機關創新作為與社會資源結合及公私協力等方式，提出民眾有感且具創新整合的服務；今年政府服務獎共有145個機關角逐。台東縣衛生局長孫國平指出，在交通不便的台20線南橫公路，海端鄉衛生所克服交通環境等問題，守護偏鄉健康，獲得第6屆政府服務獎，為全台衛政唯一獲獎單位，他們不僅僅是醫護人員，更是社區部落的守護者，為守護居民健康努力與奉獻，獲獎實至名歸。