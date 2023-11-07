KATSU鑫雙11開幕免費請吃可樂餅 雙倍肉量套餐每日只賣10份

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國人出國喜愛品嚐美食，日韓料理受歡迎程度與日俱增，連鎖日料店看好潛在的市場潛力，持續拓點並推開幕優惠累積聲量；亦有店家搭雙11熱潮推促銷，包括加購價只要111元等。

排隊名店「KATSU 鑫」繼開設中山店、四號公園店後，再於台北仁愛圓環周邊新設「安和店」，將於11月11日開幕，並特別導入台灣豬肉界的精品品牌「1983神農黑豚」，打造限定款「1983神農黑豚熟成豬排蓋飯」，11日至30日期間，凡前往KATSU 鑫安和店點購套餐，就送「日式可樂餅」。

KATSU 鑫招牌餐點包括擁有超高人氣的「熟成豬排蓋飯」，嚴選2公分厚切豬里肌部位，並保留0.5公分厚的表層油脂以增添香氣與口感，將豬排先以胡椒跟鹽醃製入味，再裹上黃金比例的麵包粉下鍋油炸至金黃，待靜置至完美熟度後擺於香甜軟糯的米飯上，接著鋪上以生食級農場雞蛋煎製而成的半熟雙蛋，最後澆淋上重本調和關原溜醬油、湯淺手工濁醬油為基底的靈魂醬汁，厚實豬排、醇香醬汁、滑嫩雞蛋與甜香白飯的絕配組合，更是以日式職人料理為主體，悄悄植入阿鑫師傅童年回憶中「醬油荷包蛋」的溫暖心意。

「滑蛋豬排蓋飯」將金黃炸豬排搭配以日式柴魚高湯、醬油、味醂、洋蔥調製的醬汁共同熬煮，起鍋前淋上生食級蛋液，呈半熟狀態時再一同澆至白飯上品嚐。外帶限定的「豬排三明治」則是將酥脆炸豬排沾裹招牌醬汁後，夾入人氣烘焙名店「法朋」特製、烤至表面微焦的專屬生吐司中，並以特調黃芥末胡麻醬、七味粉、九鬼金芝麻調味增香。

吉豚屋讓網路聲量高的「雞排丼」於雙11期間限時回歸，吉豚雞排丼特別選用肉質最為軟嫩的雞腿部位，再裹上日本獨家麵包粉現炸。酥脆的外皮將肉汁完美包覆，搭配撒在雞排上的海苔及蛋液，層次感豐富，8日至19日買一份套餐即可以59折超值價111元，加購一份吉豚雞排丼。另雙11獨家個人獨享唐揚雞，優惠價111元（原價147元）；統統滿足18塊炸雞桶特價599元，再折111元，優惠只要488元（原價822元）。

「靜岡勝政日式豬排店」與「伊勢路勝勢日式豬排店」二大豬排店今年秋冬則推出以豬排搭配松茸、牛肝菌不同蕈菇的人氣鍋膳，鹹香氣味誘人胃口大開。像是靜岡勝政日式豬排店的「松茸綜合菇里肌豬排鍋膳套餐」，藉以珍稀的蕈菇之王—松茸的獨特香氣，搭配特製醬汁共同燉煮里肌豬排，鹹香氣味是秋季代表的王者鍋物之選。