港務公司攜手英國最大港口公司 拚離岸風電發展

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台灣港務公司攜手英國最大港口公司「英國聯合港口公司」（Associated British Ports, ABP），7日於高雄港旅運中心簽署合作備忘錄，將開啟雙方就浮動式風電於港埠基礎設施之交流，並探討未來業務合作可能性。

台灣港務公司董事長李賢義指出，「港口」在離岸風電產業發展扮演關鍵要角，本次簽署合作備忘錄的主要重點在於，台灣國際商港因應浮動式風電發展，所需的港埠基礎設施交流。

英國港口由五大港口公司運營，其中，英國聯合港口公司為英國最大港口公司，管理英國21座港口，提供20萬個就業機會，掌握英國四分之一的海運貿易市場，為能源、郵輪、貨櫃、農產品、汽車、森林產品和鋼鐵產業提供服務。

其21座港口均鄰近英國主要風場，為各風場開發商提供客製化設施以滿足其需求，如座落在赫爾港的西門子風機葉片製造廠；如格里姆斯比港，是全球最大運維港口，支援大多數風場運維服務；再如巴羅港為通往愛爾蘭風場的門戶，具有可供SOV船舶停靠的固定泊位，亦有足夠後線土地提供運維設施的建造。

為加強雙方實質交流，李賢義7月曾率隊前往英國取經，拜訪英國聯合港口公司總裁Henrik L. Pederson，針對離岸風電於港口之發展進行經驗交換，並邀請英國聯合港口公司來台實地參訪。

全球氣候變遷、環境急遽惡化，淨零碳排已成必然趨勢，而「離岸風電」作為潔淨、環保、可再生的新能源，對減少碳排放及改善空氣品質等各方面有著重要作用，為能源轉型中不可或缺的角色之一。

此外，俄烏戰爭膠著，全球升息造成通膨壓力續存，各國經濟發展遲緩，台灣也面臨相同情況，因此台灣港務公司認為，除強化本業外，也應放眼開拓多角化業務發展，提供與本業相關的多元化服務。

港務公司表示，解封後與國外港口簽署合作備忘錄，盼在港埠業務上有實質上的經驗分享，也汲取來各國成功港口的行銷及經營策略，提升國際競爭力。

本次合作備忘錄由台灣港務公司業務副總經理鄭淑惠及英國聯合港口公司離岸風電部門總監Andy Reay代表簽署，李賢義、外交部歐洲司副秘書長李秀窈、英國在台辦事處代表鄧元翰John Dennis及英國聯合港口公司總監Andrew Harston擔任簽署見證人。