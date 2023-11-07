台南應用科技大學黃基正董事長當選「私校傑出教育事業家獎」

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由中華民國私立學校文教協會主辦的「第七屆私校傑出教育事業家暨第三屆傑出校長選拔」活動，10月4日公告結果，頒獎典禮將於12月20日假政治大學公企中心國際會議廳舉行，目的在表揚私立學校創辦人與董事長對弘揚私校教育事業的傑出貢獻。台南應用科技大學黃基正董事長因卓越辦學績效廣獲社會各界高度肯定，當選今年私校十大傑出教育事業家。

黃基正為嘉義朴子市人，出生於醫生世家，父親黃錫恩醫師昭和17年(西元1942年)於昭和醫科大學畢業回國後與兄弟共同創建嘉義縣第一家特約公保醫院「黃內外科醫院」，醫院前身為藏身在三合院內的「回春醫院」，黃錫恩醫師主要掌管內科事務、四叔則負責外科，陸續又延攬其他科別的醫師一同駐診，醫院全盛時期有內科、外科、耳鼻喉科及婦產科等，為朴子及鄰近地區最大的私人綜合醫院，在朴子地區懸壺濟世，極具聲望。

黃基正父親一生奉獻社會公益並熱心教育，於民國54年與張良田、劉應嶽等嘉義地方仕紳共同創立「私立台南家政專科學校」(台南應用科技大學前身)，諸位創辦人慧眼獨具、用心辦學，並將黃基正送往日本拓殖大學取得商學碩士後回校服務，教授企業管理課程，於民國86年6月承襲父親志業擔任董事，終身無私奉獻於教育事業。

台南應用科技大學為南台灣頗富盛名之文創學府，60年來歷屆董事會與校長們孜孜矻矻認真經營不曾懈怠，黃基正本身投入教育工作27年，自103年8月退休後專任董事一職，並於109年接掌董事長一職，深知目前學校經營不易，便努力發揮所學、積極延攬專業人才蒞校服務、帶領董事會積極投入學校建設，並提升教職員薪資至公立大學水平，充滿幸福感的同仁們一起齊心合力為台灣技職教育盡心盡力，學校的優異表現，社會有目共睹，未來將持續戮力在文創領域培養社會中堅，成就每一個學生。