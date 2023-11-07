AI、生技醫療有看點 漲多勿追 這幾檔可留意

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投組表現：

凌群（2453）表現最佳，7日股價上漲3.52％，股價盤中創下波段新高，成交量放大，後勢仍有上漲空間。

興能高（6558）表現最差，7日股價上漲4.17％，股價半年線得而復失，留下長上影線，將在盤整休息後，發動反彈。

盤勢預測：

台股大盤開高走高，終場上漲35.59點，漲幅0.21％，收在16,684.95點，成交量為2163.93億元。

類股方面，電子通路表現最佳，漲幅2.61％，航運股表現最差，跌幅1.16％，權值股台積電上漲5元，漲幅0.91％，收在555元。聯發科上漲6元，漲幅0.68％，收在888元。

美股四大指數漲跌互見，台股大盤也陷入盤整休息。加權指數在亞股普遍下跌中日K連四紅、收盤站上半年線，表示多頭上攻17,000點重要關卡的企圖心。類股方面，政策股當道，碳權、生技、觀光餐飲輪流上漲，生技股中的安克、中天、合一、懷特；觀光餐飲寒舍、夏都、老爺知、寶得利可持續關注外，尚未發動的儲能創能族群中的森崴能源、亞力、擎邦可特別留意。

投組表現：

群電（6412）表現最佳，第三季毛利率上升至22.45％為近年來單季最佳表現，帶動第三季EPS來到2.36元，累計前三季EPS也來到5.81元，法人估全年EPS上看8元，將創近年次佳紀錄。

醫揚（6569）表現最差，股價在十日線上方量縮橫向整理，預期本季在客戶年底拉貨下有助提升營運，待補量後方可發動攻勢。

盤勢預測：

台股短線急漲後今日轉趨震盪，大盤雖收在全場最高16,684點，但高低差不到80點，成交量也下滑至2,200億元左右，顯見買盤已開始縮手，不排除指數接下來會先在半年線上下游走，待財報不確定性減弱，多方再伺機補量攻擊，挑戰前高16,825點和16,920點。

根據過去37年統計，每年11月到次年4月，台股上漲機率不僅超過5成，平均漲跌也為正數，因此大盤在悶了3個月後，本月開始有機會走出不同氣象，尤其是中小型股的作帳行情更是值得期待，OTC指數今天已領先越過9月高點就是最佳證明。

其中，上櫃生技醫療指數今日強漲1.36％，同樣也越過前波高點，由於月中生技論壇、月底醫療器展相繼登場，因此該指數有機會朝7月亞洲生技大展時的高點217.74點前進。今天安克、合世、中天強攻漲停，基亞和松瑞藥也再創新高，建議漲多的自然不用追，投資人可留意其他在低檔已經打出底型的，像是醫揚、泰福-KY和長佳智能等。

投組表現：

昇佳電（6732）表現最佳， 受惠大陸與韓系手機品牌拉貨，業績反彈，營運低點已過，後續成長可期

十銓（4967）表現最差，受到量縮影響，盤整有機會創高。

盤勢預測：

美股漲勢轉趨溫和，台股由黑翻紅，觸碰半年線16,680點，加上股王世芯-ky一路向上，突破3,000元大關，而外資買超台股下，資金行情後續有望接棒作夢及選舉行情，加上台幣在升值利多下，台股有望挑戰萬七。

投組表現：

佳邦（6284）表現最佳，集團資源整合有成Q3財報亮眼，股價創波段高。

威盛（2388）表現最差，上半年獲利優於去年同期虧損，股價拉回短均線震盪。

盤勢預測：

投資人樂觀看待聯準會結束升息，儘管美債殖利率恢復升勢，10年期美債殖利率上漲約10個基點至4.66％，加上晶片股漲多後湧現獲利了結賣壓，美股漲勢受到壓抑，美股三大主要指數昨日小幅收紅，除了費半收黑0.28％。

外資持續買超，電子權值股、千金股勁揚，加上記憶體大廠美光宣布台中四廠正式落成啟用，消息面有利AI相關個股表現，本周重點台股10月營收及第三季季報陸續公布，短線上漲多可能先面臨震盪，再挑戰前波高點16,825點。