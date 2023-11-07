泰鋒染化攜手德國Rudolf集團 致力染整節能減碳創新

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超過40年以上、致力染料及化學品研發製造的泰鋒染化公司，攜手德國Rudolf魯道夫集團知名的機能性紡織助劑，以「染整解決團隊領頭羊」之姿，提供一條龍永續目標服務。其中備受矚目的「無氟撥水劑」，可應用於合成纖維處理製程，可賦予織物優異的手感效果，提供品牌廠商與消費者更安全且環保的選擇。該產品銷售量在德國Rudolf 集團亞洲市場排行，泰鋒居亞洲第二名，泰鋒染化在台灣市場普遍得到客戶支持與肯定；也讓泰鋒染化在台灣市場銷售名列前二名。

泰鋒染化副總楊清道表示，隨著環保意識與健康訴求抬頭，氟碳產品在環境中不可分解性以及對人體產生致癌性的問題備受關注。為了符合永續發展原則，同時滿足成衣市場對防水、防油及抗污功能的需求，該公司攜手德國Rudolf魯道夫集團，自2011年合作至今超過10年以上。包括尼龍酸性染料固色劑（不含苯酚、雙酚、甲醛）、不含氟素撥水劑、生質材料做成的無氟撥水劑、生質材料吸水劑、銀離子抗菌系列等紡織助劑系列產品。

此外，泰鋒染化不斷持續開發多種的D type(染深性及高牢度)染料，可降低染布的殘液及水的使用量，進而降低廢水的濃度與水量達到節能減碳，實踐友善環境與永續發展目標。

楊清道指出，2026年歐盟碳稅正式上路，台灣紡織產業以出口為導向，如何跟上全球趨勢、落續永續概念，善盡地球公民的責任，成為淨零碳排新顯學。針對台灣的空污排放之改善與降低問題，近年來該公司總經理邱灯松帶領的研發團隊助推綠色轉型成果豐碩，其中NOx已獲中華民國專利、以及歐盟、日本、美國、大陸等多國專利申請中。不論在發展節能減碳(含水處理、空氣汙染及保護生態環境)的成果效益、市場契機及全球視野，更引領紡織產業降低空污排放新紀元。