讓員工「有感」這銀行明年加薪5％ 再讓員工變股東

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永豐銀行董事長曹為實7日舉行上任以來第一次記者會，宣布永豐銀行明年全體員工調薪5％的好消息，是目前民營銀行中明年調薪幅度最高者；這次5％的調薪內容將包含員工每月伙食津貼調高至3000元，曹為實強調，這次調薪要讓員工「有感」，以平等、良性分配為原則，目的是在高通膨時代，員工生活能得以因應，有好的生活才能專心工作。

曹為實進一步指出，今年3月通膨上升很快速(CPI超過3％)，董事會陸續提出加薪幅度的討論，真正落實是由金控、銀行經營團隊共同決定；此外，行政院日前拍板，軍公教明年將调薪4％，曹為實表示，永豐銀行也會跟進調薪，往年員工每年調薪幅度約為平均3％，明年調薪幅度將提高至5％，包含每月的伙食津貼由2400元調高至3000元，優於同業。

除實質加薪外，目前永豐銀行於民國100年6月30日前入行的在職及退休行員，仍享有13％優惠利率計息的行員活期儲蓄存款福利，因此，員工整體福利將視情況重新檢討，以達到勞資雙方雙赢的結果。

今年是永豐銀行成立75年週年，曹為實表示，為凝聚員工的向心力及增加員工退休福利保障，將評估實施員工持股信託制度，讓員工變股東，預計明年可以全面實施，這也是金管會鼓勵實行的措施；曹為實透露，員工持股信託將不論職務、基層或主管都有，由於每個員工的家庭狀況不一樣，有計畫讓員工不要出錢就能成為股東，銀行至少要花費到3000至4000萬元以上，不過，制度相關措施仍須待董事會通過。