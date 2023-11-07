《科技》全球通路SSD去年出貨量減1成 品牌廠大者恆大

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【時報記者葉時安台北報導】據TrendForce研究顯示，有別於2021年上半仍受主控IC短缺的問題阻滯，相關缺料情況已在2022下半年緩解，故2022年通路SSD市場恢復正常的供需動態。但在需求低迷影響下，導致2022年全球通路SSD出貨量呈現衰退，僅達1.14億台，年減幅度約10.7%。2023年全球總體經濟仍不振，但模組廠原來高價的庫存壓力已逐步壓低，有利於殺價競爭並衝刺出貨。而NAND Flash原廠激進減產後快速反轉，通路SSD率先反映成本漲幅，有利持有低價庫存的模組業者保有價格優勢。整體而言，通路SSD品牌大者恆大的趨勢仍將持續。

2022年SSD出貨市占率前三大為金士頓(Kingston)、威剛(3260)ADATA、雷克沙(Lexar)。金士頓與威剛擁穩固的通路優勢，市占率均較2021年成長；而雷克沙的成長主要因預備上市前積極衝刺營收，而出現逆勢成長；金泰克(Kimtigo)在2022年積極拓展工控、OEM市場，帶動出貨量及市占率向上；朗科(Netac)除了Enterprise SSD領域屢獲政府訂單，在通路SSD市場亦保有競爭力，市占率與排名與2021年持平。

後續名次則變化較大，七彩虹(Colorful)憑藉大陸國產主控及國產NAND Flash顆粒的成本優勢，出貨量逆勢增長，排名躍升至第六；必恩威(PNY)回歸前十名，以廣泛的國際通路布局力抗市場下行；台電(Teclast)出貨市占率與2021年持平，上升至第八名；技嘉(2376)GIGABYTE受惠於遊戲市場，出貨市占率與排名同樣持平；創見(2451)Transcend排名位居第十，主因近年創見力圖專注在工控市場維持少量高毛利的產品別，在消費類市場的策略則傾向保持獲利而非衝刺出貨。

2022年市況雖不佳，前五大通路SSD品牌出貨市占率自53%上升至59%，呈現大者恆大趨勢。2023年全球總體經濟仍不振，雖然筆電(Notebook)、桌機(Desktop)出貨量受限，不過模組廠原來高價的庫存壓力已能透過持續攤平進貨而逐步壓低，有利於殺價競爭並衝刺出貨。同時，第三季末整體市場氛圍在NAND Flash原廠激進減產後快速反轉，通路SSD率先反映成本漲幅，有利持有低價庫存的模組業者保有價格優勢。整體而言，大型通路SSD模組品牌挾著龐大的市場量體與資金，無論在漲價或跌價周期都能順利攻占市場，故TrendForce認為，通路SSD品牌大者恆大的趨勢仍將持續。

TrendForce觀察，近年大陸國產主控業者如聯芸科技等，在PCIe主控技術已愈加成熟，除了主流的PCIe 4.0能與多家NAND Flash原廠完成搭配且大量出貨，也積極搶進PCIe 5.0的產品研發及驗證，後續大陸自主控制IC與模組廠的合作預期將更為蓬勃。此外，面臨近年市況多變，大陸國產通路SSD品牌也積極推進供應鏈布局，希望能從大陸出發跨足海外，其中又以江波龍(Longsys)為代表，透過收購力成蘇州廠及巴西Smart Modular股權以強化下游模組廠產能。