《數雲端》綠界科技前3季每股賺15.77元 上半年度配息9.1元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】綠界科技(6763)公布第3季財報，單季稅後淨利1.01億元，年增8.68％，每股盈餘5.53元；累計前3季稅後淨利2.88億元，年增12.71％，每股盈餘15.77元。同時公布上半年盈餘分配，每股擬配發現金股利9.1元。

綠界科技表示，看準市場對分期購物的需求，今年綠界科技與裕融跨界結盟，與其子公司裕富數位資融合作，由裕富提供無卡分期服務，提供消費者更多元的分期模式，此舉也有助於商家業務拓展。綠界商家會員經申請後，皆能在賣場提供「信用卡分期」與「無卡分期」的支付方案給顧客使用，尤其是中高單價的商家，分期付款一直是賣場交易的重點方案，未來能導入無卡分期系統，看好帶來業績成長動能。

此外，綠界科技也成為首家協助推廣共同支付QR Code「TWQR」的第三方支付業者，綠界旗下會員只需要登入會員就能申請，開通後，商家將擁有一組付款專用的QR Code，消費者只需要選擇自己常用的行動支付進行掃碼，就可以完成付款，大幅簡化消費者的付款流程與時間，商家也不需要串接多家電子支付，只要使用綠界全方位金流就可以支援收款。現階段已有30逾家的「台灣Pay」金融機構與歐付寶為首等4家電支參與，明年將陸續增加，預計2024年各電支都會加入。