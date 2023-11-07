漢來美食APP雙11推超殺優惠 還可抽台北漢來住宿券

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雙11購物節即將到來，漢來美食也不缺席這波雙11購物風潮，去年甫推出即造成轟動的來美食APP「食尚品味節」，今年將再次於11月9日至11月12日登場，除了1,111元折價券、買1送1優惠、指定品項免費兌換券等超殺優惠外，消費滿1,111元，再加碼抽今年全新開幕台北漢來大飯店的住宿券。

今年來美食APP推出的「食尚品味節」，凡下載註冊成功的來美食APP會員，皆可在11月9日至12日活動期間每天早上9點搶領限量品牌專屬優惠券，除了有全品牌通用的1,111元折價券外，還延續去年大受好評的人氣品牌「漢來海港」午餐、下午餐、晚餐各時段買1送1優惠，以及「漢來蔬食」指定品項11元優惠價、「漢來上海湯包」指定甜品2份11元等品牌超值限量優惠。

此外，今年10月甫登場，位於台北漢來大飯店的日日烘焙坊、大廳酒廊也在活動期間推出不同品項免費兌換券，超殺優惠預期也將讓來美食APP再次創造搶領風潮。特別值得一提的是，今年為了不再發生網路塞車不給力的情況，漢來美食IT小組特別在活動期間加開伺服器，以因應忠實顧客們的踴躍響應，期待藉著此波活動再創下載新高峰，招攬新會員，提升消費者對於來美食APP使用率。

漢來美食近來致力發展會員經濟，推出自家來美食APP短短1年已收穫33萬會員，每月會員消費金額也已達集團餐廳總營業額的40％，期間不斷優化會員使用體驗，除了線上訂位、餐廳最新消息、消費集點、自動派發用餐意見表等功能外，未來也規畫推出互動遊戲、點數商城，提供會員更多優惠內容及使用體驗。資安方面透過全客製化APP取代制式模板，以獲得更高安全層級，跨平台串接則透過API加密保護會員資料，層層資安防護，確保會員在享受美食之餘，也不用擔心個資安全。