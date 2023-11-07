屏議員批學校營養午餐難吃 應調高平均單價提升品質

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屏東縣議員黃明賢7日在議會質詢時指出，屏東縣中小學營養午餐單價平均46元，已跟不上物價飛漲的速度，唯有建立「營養午餐專法」，才能有效解決營養午餐品質與成本問題，為孩子們美味營養的午餐做好把關。屏縣府教育處長楊英雪允諾，將在明年一月就收費重新檢討。

根據兒少聯盟發表的「兒少營養午餐調查」，有接近7成5學生不喜歡菜色、6成學生覺得味道很差，更有7.9％學生反映在營養午餐內吃到異物；從教育部公開資料顯示，近3年有將近7000件學校營養午餐疑似食物中毒案例。

黃明賢表示，每個孩子都是家長的心肝寶貝，校園營養午餐的食安風險絕對是零容忍，且知道「巧婦難為無米之炊」，若現行營養午餐預算單價無法上調，也無法解決營養午餐菜色品質不佳的結構性問題。

黃明賢認為，建立「營養午餐專法」，設置食安條款、提高營養午餐單價並隨物價指數每年調整，並讓專職營養師調配團膳等相關內容入法，才能有效解決現在營養午餐品質良莠不齊的困境。

他強調，營養午餐是全國中小學生共同的權益，不應有任何地域分別，「營養午餐專法」也因由中央主管機關立法，全國統一才能保障公平性。

楊英雪說，縣府就營養午餐收費每2年就會進行收費檢討，下一次就在明年1月，將邀請家長團體一同開會。