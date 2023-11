榮登國際四國郵票的「主票」-傑出華人楷模黃韻庭

一直以來,郵票都被譽爲『國家名片』,代表著一個國家的形象。因此,郵票的製作與發行遴選要求非常嚴格,除了國家正副元首為在世者,其它人物郵票票面幾乎都是『已故名人』,或是對國家、歷史文化有著特殊『卓越超凡貢獻者』。

傑出華人楷模黃韻庭女士入選四個國家,分別為荷蘭、西班牙、德國、法國郵政部門共同發起『世界郵票上的時代楷模Role Model of the Times on the global stamps』;以歐盟視角眺望華人,嚴選審查傑出華人楷模,並將獲選傑出華人代表上榜的肖像類郵票,躍登郵票中的『主票』,此版為收錄典藏限量版、更顯得彌足珍貴。國際統一售價,分別為RMB人民幣2980,USD美元456,EUR歐元386。

里昂庭國際控股集團®(L.A.T. International Holdings GROUP)-創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang廣泛經營歐盟(成員27國)及亞太等地區國際交流,擁有亞太經濟合作(APEC)商務快速通關禮遇,同時也享有各大集團-全球五星級酒店頂級VVIP會藉(HILTON希爾頓集團、HYATT凱悅集團、IHG洲際集團、MARRIOTT萬豪集團、GHA Discovery集團、Shangri-La香格里拉集團),年紀輕輕就遊走世界各地,為人非常低調謙和,榮獲國際高度肯定,實屬不易。

集郵愛好者,對歷史大江、時代巨輪各種大大小小的編年郵票、套票、小型張、散票、首日封、郵封、小版張、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡和年冊…等有著不同追求,當中除了反映出藏家各自喜好和鑑賞眼光之餘,也旁及展示年代生活樣貌,進而側寫個人和社會歷史變遷。許多曾幾何時、秒殺一空流行過的珍藏,在時空推進器下快速地成為過往、無奈地走向沒落,直到最後消許滅亡。玉石、翡翠,包括金銀鑽石首飾,穿金戴銀不再被人崇尚,逐漸失去存在的價值;玩文物和郵票、藏書票的人越來越少,開始涼了;紫砂壺傳承了上千年,但是從目前看,比較危險,茶文化不會涼,紫砂壺會涼;玩象棋、圍棋既費神又費時,喜歡玩的年輕人越來越少了,取而代之的是快節奏的扭蛋、方便而刺激的手機網路遊戲…等。有誰能想到,數位貨幣和手機支付,使銀行臨櫃變涼?電商興起,使百貨商場和超市變涼?還有郵局會涼、報刊會涼、KTV會涼、網吧會涼…。下一個涼的又是什麼?AI興起,就業也會涼!這已是社會發展銳不可擋的趨勢。

黃韻庭成為當代華人楷模,走出國門、揚名立萬,是開展對外文化交流的一種新形式,也是爲弘揚中華優秀傳統文化、增進各國人民的友誼、促進世界和平所做出的『卓越超凡特殊貢獻者』。一次次帶領著華人企業家攻頂,成為國際聚焦人物的里昂庭國際控股集團® (L.A.T. International Holdings GROUP)-創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang,同時擔任亞太經貿投資總會® (亞投會®AETCC®) &亞太投資銀行家總會® (亞投行ABCOC®)創會總會長,國際簡稱『亞投雙會®(雙投會®)』,2022年當選『全球50位華人楷模』,2023連續數日榮登美國紐約曼哈頓『紐約時代廣場』最大的雙面大屏幕,長達一周,爲華人寫下歷史性的一刻,甚至還有國際粉絲為黃董寫了一首詩,娓娓道來,『妳的美麗是大家人見人愛,妳的處事態度是無人能及,妳的親和力是讓人人羨慕,妳的堅韌個性是無人能及,妳對事物判斷是無人能及,妳對人間疾苦有目共睹,妳對事業經營財務管理高,你未來事業進財旺富比山』。

黃韻庭Vivian Huang 個人簡介

2006 開始涉足土地開發業務,專注於房地產領域。

2009 國立東華大學企業管理學系碩士在職專班第九屆畢

2011 「亞太投資銀行家總會® (亞投行ABCOC®) 」成立

2018 舉辦三天二夜VVIP頂級珠寶展(藍寶、紅寶、祖母綠、彩鑽)於臺北文華東方酒店

2018 北京大學匯豐商學院/進修

2018 中華孫子兵法研究學會/第八屆總裁班

2018 全球印製限定1000冊,黃埔軍校第一期至第二十二期通訊錄

2019 北京-外交學院/進修

2019 香港珠寶學院歐陽秋眉/翡翠證書(翡翠教母)

2019 全球創舉,於法國將《蒙娜麗莎》和《媽祖神明衣》同框於封館之夜,融合經典名著「紅樓夢」及「清明上河圖」東方意象做爲大會手冊,結合羅浮宮等世界藝術品,運用國立故宮博物院名畫,AR科技呈現里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang俏皮微笑巧思

2020 前三名錄取廈門大學法學院-知識產權研究院首屆法學組最年輕博士

2020 文化部核准籌設世界收藏博物館,擔任「博物館專業諮詢委員會-專業委員」

2021 桃園市美術協會/第十屆藝術顧問

2022 「亞太經貿投資總會® (亞投會®AETCC®)」成立,國際簡稱『亞投雙會®(雙投會®)』臺北圓山大飯店啓動

2022 第11屆國際醫療,美容醫學暨再生醫院論壇/北京大學經貿論壇專題演講

2022 廈門/中國國際投資貿易洽談會(98投洽會)專題演講

2022 當選《全球50位華人楷模》

2023 『臺灣人第一,也是目前唯一』連續數日榮登紐約曼哈頓『紐約時代廣場』 最大的雙面屏幕

2023 受邀出席「廈門第十五屆海峽論壇‧海峽婦女論壇」訪問貴賓