一直以來，郵票都被譽爲『國家名片』，代表著一個國家的形象。因此，郵票的製作與發行遴選要求非常嚴格，除了國家正副元首為在世者，其它人物郵票票面幾乎都是『已故名人』，或是對國家、歷史文化有著特殊『卓越超凡貢獻者』。

傑出華人楷模黃韻庭女士入選四個國家，分別為荷蘭、西班牙、德國、法國郵政部門共同發起『世界郵票上的時代楷模Role Model of the Times on the global stamps』；以歐盟視角眺望華人，嚴選審查傑出華人楷模，並將獲選傑出華人代表上榜的肖像類郵票，躍登郵票中的『主票』，此版為收錄典藏限量版、更顯得彌足珍貴。國際統一售價，分別為RMB人民幣2980，USD美元456，EUR歐元386。

里昂庭國際控股集團®(L.A.T. International Holdings GROUP)-創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang廣泛經營歐盟（成員27國）及亞太等地區國際交流，擁有亞太經濟合作(APEC)商務快速通關禮遇，同時也享有各大集團-全球五星級酒店頂級VVIP會藉（HILTON希爾頓集團、HYATT凱悅集團、IHG洲際集團、MARRIOTT萬豪集團、GHA Discovery集團、Shangri-La香格里拉集團），年紀輕輕就遊走世界各地，為人非常低調謙和，榮獲國際高度肯定，實屬不易。

集郵愛好者，對歷史大江、時代巨輪各種大大小小的編年郵票、套票、小型張、散票、首日封、郵封、小版張、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡和年冊…等有著不同追求，當中除了反映出藏家各自喜好和鑑賞眼光之餘，也旁及展示年代生活樣貌，進而側寫個人和社會歷史變遷。許多曾幾何時、秒殺一空流行過的珍藏，在時空推進器下快速地成為過往、無奈地走向沒落，直到最後消許滅亡。玉石、翡翠，包括金銀鑽石首飾，穿金戴銀不再被人崇尚，逐漸失去存在的價值；玩文物和郵票、藏書票的人越來越少，開始涼了；紫砂壺傳承了上千年，但是從目前看，比較危險，茶文化不會涼，紫砂壺會涼；玩象棋、圍棋既費神又費時，喜歡玩的年輕人越來越少了，取而代之的是快節奏的扭蛋、方便而刺激的手機網路遊戲…等。有誰能想到，數位貨幣和手機支付，使銀行臨櫃變涼？電商興起，使百貨商場和超市變涼？還有郵局會涼、報刊會涼、KTV會涼、網吧會涼…。下一個涼的又是什麼？AI興起，就業也會涼！這已是社會發展銳不可擋的趨勢。

黃韻庭成為當代華人楷模，走出國門、揚名立萬，是開展對外文化交流的一種新形式，也是爲弘揚中華優秀傳統文化、增進各國人民的友誼、促進世界和平所做出的『卓越超凡特殊貢獻者』。一次次帶領著華人企業家攻頂，成為國際聚焦人物的里昂庭國際控股集團® (L.A.T. International Holdings GROUP)-創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang，同時擔任亞太經貿投資總會® (亞投會®AETCC®) &亞太投資銀行家總會® (亞投行ABCOC®)創會總會長，國際簡稱『亞投雙會®（雙投會®）』，2022年當選『全球50位華人楷模』，2023連續數日榮登美國紐約曼哈頓『紐約時代廣場』最大的雙面大屏幕，長達一周，爲華人寫下歷史性的一刻，甚至還有國際粉絲為黃董寫了一首詩，娓娓道來，『妳的美麗是大家人見人愛，妳的處事態度是無人能及，妳的親和力是讓人人羨慕，妳的堅韌個性是無人能及，妳對事物判斷是無人能及，妳對人間疾苦有目共睹，妳對事業經營財務管理高，你未來事業進財旺富比山』。

黃韻庭Vivian Huang 個人簡介

2006 開始涉足土地開發業務，專注於房地產領域。

2009 國立東華大學企業管理學系碩士在職專班第九屆畢

2011 「亞太投資銀行家總會® (亞投行ABCOC®) 」成立

2018 舉辦三天二夜VVIP頂級珠寶展（藍寶、紅寶、祖母綠、彩鑽）於臺北文華東方酒店

2018 北京大學匯豐商學院/進修

2018 中華孫子兵法研究學會/第八屆總裁班

2018 全球印製限定1000冊，黃埔軍校第一期至第二十二期通訊錄

2019 北京-外交學院/進修

2019 香港珠寶學院歐陽秋眉/翡翠證書(翡翠教母)

2019 全球創舉，於法國將《蒙娜麗莎》和《媽祖神明衣》同框於封館之夜，融合經典名著「紅樓夢」及「清明上河圖」東方意象做爲大會手冊，結合羅浮宮等世界藝術品，運用國立故宮博物院名畫，AR科技呈現里昂庭國際控股集團創辦人兼董事局主席黃韻庭Vivian Huang俏皮微笑巧思

2020 前三名錄取廈門大學法學院-知識產權研究院首屆法學組最年輕博士

2020 文化部核准籌設世界收藏博物館，擔任「博物館專業諮詢委員會-專業委員」

2021 桃園市美術協會/第十屆藝術顧問

2022 「亞太經貿投資總會® (亞投會®AETCC®)」成立，國際簡稱『亞投雙會®（雙投會®）』臺北圓山大飯店啓動

2022 第11屆國際醫療，美容醫學暨再生醫院論壇/北京大學經貿論壇專題演講

2022 廈門/中國國際投資貿易洽談會（98投洽會）專題演講

2022 當選《全球50位華人楷模》

2023 『臺灣人第一，也是目前唯一』連續數日榮登紐約曼哈頓『紐約時代廣場』 最大的雙面屏幕

2023 受邀出席「廈門第十五屆海峽論壇‧海峽婦女論壇」訪問貴賓