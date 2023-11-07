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『福容大飯店 高雄』高雄店十三週年！13歲免費入住

『福容大飯店 高雄』高雄店十三週年！13歲免費入住，11月份入住免費玩扭蛋機、對中「1、3」「3、1」送Haagen-Dazs

  • 工商時報 朱錦霞
福容高雄店 豪華雙床房或行政客房，下殺45折，再加贈餐飲抵用券500元，享福會員還可享88折起的折扣。圖／福容高雄店提供
福容高雄店 豪華雙床房或行政客房，下殺45折，再加贈餐飲抵用券500元，享福會員還可享88折起的折扣。圖／福容高雄店提供

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『福容大飯店 高雄』，緊臨愛河畔與高雄流行音樂中心，吸引許多商務客群與旅遊觀光客指名下榻，全館共250間房型，無論是面高雄港、愛河或是壽山的景觀都相當迷人。

高雄鹽埕區黃金地段的『福容大飯店 高雄』，緊臨愛河畔與高雄流行音樂中心，吸引許多商務客群與旅遊觀光客指名下榻，11月份迎來十三週年的福容高雄店，推出一系列優惠活動，11月份要狂送整個的好康福利！豪華雙床房或行政客房3,888元起，下殺45折，再加贈餐飲抵用券500元，享福卡會員還可享88折起的折扣。

十三歲免費入住，當月(11月)壽星加入享福卡會員還可加贈生日蛋糕或粉紅氣泡酒。圖／福容高雄店提供
十三歲免費入住，當月(11月)壽星加入享福卡會員還可加贈生日蛋糕或粉紅氣泡酒。圖／福容高雄店提供

福容高雄店全館共250間房型，景觀套房、家庭套房、精緻與行政樓層客房，無論是面高雄港、愛河或是壽山的景觀都相當迷人。11月份的好康優惠凡入住指定專案，13歲可享免費入住，當月壽星加入享福卡會員還可加贈生日蛋糕或粉紅氣泡酒，要吸引全台旅客一同來慶祝！11月入住的房客皆可玩『福容週年扭蛋機』扭好禮、凡出生日或身分證連號為「1、3」「3、1」需連字，本人入住官網任一專案，加贈Haagen-Dazs冰淇淋迷你杯；一樓田園咖啡廳享飲品第二杯半價優惠。

福容高雄店搶攻住房商機，旅客無論是搭乘輕軌、捷運、公車都相當便利，步行就能輕鬆逛駁二藝術特區、漫步大港橋，或是在鹽埕的老巷弄中探尋美食，或是騎著單車從愛河到高流的珊瑚礁群，從夕陽日落到夜晚都相當迷人。11月份高雄活動不間斷，從英國搖滾天團Coldplay演唱會、富邦馬拉松、高雄戲獅甲、美濃白玉蘿蔔季、茂林雙年賞蝶季，都將在高雄熱鬧登場，來一場秋季的高雄輕旅行吧！禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

訂房專線請洽07-551-1188。福容高雄店網址：https://www.fullon-hotels.com.tw/kh/tw/

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