丹佛斯與SK控股簽署合作備忘錄，推動永續解決方案

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丹佛斯與韓國第二大企業 SK集團旗下控股公司SK Inc.於10月27日宣布簽署合作備忘錄(MOU)，共同推動永續解決方案。藉由合作備忘錄的簽署，雙方將有更緊密的合作關係，共同攜手推動能效技術和解決方案以因應全球趨勢: 氣候變遷、城市化、數位化、電氣化以及永續食品與水供應鏈。

自2023年5月以來，兩家公司積極討論如何深化雙邊合作以產生協同效應，並將致力在商業建築、資料中心、冷鏈和氫能領域推動永續解決方案。此外，雙方團隊可藉此交換彼此的專業經驗、技術方案與研發計劃，此將透過成立聯合工作小組來實現。

SK控股副董事長兼執行長Dong Hyun Jang強調，「與丹佛斯的策略聯盟體現我們對推動創新與應對全球挑戰的承諾。我們希望結合雙方技術和專業領域的優勢，發揮最大的協同效應，為未來創造可持續解決方案。」

丹佛斯集團總裁兼首席執行長Kim Fausing表示，「丹佛斯解決方案能應對全球大趨勢帶來的嚴峻挑戰。我們持續對核心業務進行投資，透過提升能源效率、跨域整合和電氣化技術幫助客戶實現脫碳目標。簽署合作備忘錄的有助於強化雙方合作關係，提升技術水平與創新能力，加速綠色轉型腳步。攜手共贏的合作夥伴關係是推動永續發展之重要關鍵。」

SK控股與賽米控-丹佛斯於10月24日簽署合作協議， 雙方針對碳化矽(SiC)功率元件(功率半導體材料)進行合作。賽米控-丹佛斯公司總部位於德國，是全球電力電子技術的領導者。2022年，賽米控 (SEMIKRON)與丹佛斯矽動力部 (Danfoss Silicon Power)以新公司賽米控—丹佛斯正式營運，成為丹佛斯控股的合資企業，從而擴大功率半導體模組的業務發展。