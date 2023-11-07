農金安心GO週年慶 狂歡到聖誕

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全國農業金庫子公司農金資訊公司的「農金安心 GO」安全國產農漁產品產銷媒合服務平台，為歡慶成立4週年，推出雙重強檔優惠活動，期間長達 51 天（11月5日至12月25日），分別為11月5日起跑的「雙 11 狂購節」及12月1日開始的「雙12 狂歡購」，除推出石斑魚、鳳梨釋迦及蜜棗特惠商品、贈送購物金及折價券抽獎活動之外，也有限時搶購優惠商品活動。

「農金安心 GO」平台嚴選全國優質農漁產品，每款皆具有安全驗證，產地來源透明；響應低碳綠色農業推動，平台的「在地採購專區」集結全國各地的優質農漁產品，就近在地採購，減少碳排。不論送禮或自用都是上好選擇，邀請大家一同支持國產在地優質農漁產品。

【雙 11 狂購節】於11月5至11月30日止，購買國產石斑魚，滿1,000元，可現折100元；消費滿1,111元，送111元購物金；消費不限金額，抽1,111元購物折價券，另特於 11月10、11日每日 10 點，限時搶購超優惠商品。

【雙 12 狂歡購】於12月1至12月25日止，購買鳳梨釋迦及蜜棗農產品，滿1,000元，現折100元；消費滿1,212元，送121元購物金；消費不限金額，抽1,212元購物折價券，另於12月11、12月12日每日10點，限時搶購超優惠商品，。

更多優惠詳情，可至「農金安心 GO 您的安心購」https://www.ansingo.com.tw/、

「臺灣石斑 世界尚讚」https://reurl.cc/Xm2MXM官網查詢。。