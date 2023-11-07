兩岸全民棒壘球聯賽總決賽 5日在昆山舉行

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據新華社報導，2023海峽兩岸全民棒壘球聯賽總決賽暨第十二屆「昆山媽祖杯」海峽兩岸慢速壘球邀請賽5日在江蘇省昆山市落幕。兩岸27支球隊在為期3天的時間里進行了73場比賽，以球會友，增進友誼。

本次比賽的27支參賽隊伍中有20支隊伍來自台灣。海峽兩岸棒球交流合作委員會執行長、中國壘球協會海峽兩岸委員會主任徐勇說：「舉辦這次賽事，也是想以慢速壘球為媒介，搭建兩岸民眾的交流平台。兩岸參賽運動員通過這個平台，不僅增強球藝，更是結交了好朋友。」

為期三天的賽事進行了多個組別的73場比賽，恆陽綠能慢速壘球隊獲得競技組冠軍，慈惠宮慢速壘球隊（昆山台協）獲得公開組頭名。賽事主辦方還邀請台灣地區球隊赴蘇州拙政園、昆山周莊古鎮、昆山戲曲百戲博物館等地參觀交流，感受江南風貌、體驗傳統文化。

昆山是台商投資最密集、兩岸交流最為活躍的地區之一。自2010年起，昆山以球為媒，常年舉辦多項慢壘賽事，累計邀請兩岸同胞超5000人次參與。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、江蘇省台商慢速壘球聯盟理事長孫德聰說：「我們覺得應該帶更多台灣同胞過來這裡看看，希望能把比賽越辦越好。」

賽事由大陸國台辦交流局、江蘇省台辦聯合指導，海峽兩岸棒球交流合作委員會、江蘇省台商慢速壘球聯盟、昆山媽祖文化交流協會聯合主辦。