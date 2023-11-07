登革熱未見趨緩處流行期 疾管署：疫情恐怕過冬

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疾病管制署今(7)日表示，國內上周新增1538例登革熱本土病例，且仍是以台南市新增1192例為最多，疾管署發言人曾淑慧表示，登革熱疫情和上周相當，未見明顯趨緩，現還處在流行期。今年為暖冬，台南疫情至今不見下降，明天就是冬至，疫情恐怕過冬，她強調，會加強監測。

疾管署統計，上周國內共新增1538例登革熱本土病例，個案分佈最多縣市為台南市1192例、高雄市226例、屏東縣39例、雲林縣38例，年齡介於未滿10歲至90歲以上。

另外，上周也新增4例本土重症病例，及1例死亡病例，死亡病例為70多歲女性，有潛在病史，於發病後7天內因病情惡化不幸過世。

疾管署指出，國內近7日新增本土病例數較前7日持平，目前病例數還是很高。曾淑慧表示，今年是暖冬，氣溫適合病媒蚊生長，評估疫情傳播風險還在持續，由於明天就是立冬，外界擔心疫情過冬？她表示，會盡全力做監測控制疫情，「我們期望不要過冬」。

疾管署表示，今年截至11月6日累計2萬1900例本土病例，個案分布於台南市1萬9153例、高雄市1434例、雲林縣645例、屏東縣218例、嘉義縣145例、新北市83例、臺中市48例、臺北市43例、桃園市35例、嘉義市26例、新竹市19例、新竹縣及彰化縣各13例、南投縣11例、宜蘭縣5例、苗栗縣4例、基隆市及臺東縣各2例、澎湖縣1例。

目前累計病例數為近10年同期次高；個案年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中大於60歲以上個案占37％，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26％)。

今年累計本土重症病例116例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，分別為台南市95例、雲林縣15例、高雄市4例及屏東縣2例，另累計死亡病例45例；曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。