梧棲金天宮21年宮慶 福宴創意美食餐廳隆重舉辦

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台中市「梧棲金天宮」主祀天上聖母 三媽娘娘，11月6日晚間吉時，在台中市「福宴國際創意美食餐廳」盛大舉辦21年宮慶活動，台中市議會顏莉敏副議長、台中市議員陳廷秀、前立委蔡壁如、大甲鎮瀾宮主委顏清標…等各界貴賓與會慶祝，席開120餘桌，座無虛席，慶祝表演活動安排緊湊、現場交流熱絡、熱鬧非凡。

「梧棲金天宮」前主委、現任榮譽主委，福宴國際創意美食餐廳董事長蔡巾壯指出，「媽祖」的信仰在台灣具有廣泛的影響力，「媽祖」也是最受台灣民眾歡迎的宗教信仰。據統計，台灣約有60%的人口信仰「媽祖」，並在各地建立了眾多的廟宇供奉「媽祖」。「梧棲金天宮」作為台中海線地區供奉「媽祖」重要的廟宇，每年都舉辦盛大的宮慶活動，總能吸引各界的「媽祖」的信眾與遊客前來參與。

蔡巾壯指出，「梧棲金天宮」三媽娘娘的金尊，最初是民國72年由南方澳信徒自福建莆田湄洲媽祖祖廟，搭船來台航程中遇到暴風雨，經歷三波四折，最後迎回至宜蘭南方澳南天宮奉祀。民國75年吉日，現任「梧棲金天宮」的主持王金魚，前往南方澳南天宮焚香膜拜，忽有神蹟感應，進而獲得「媽祖」的允杯，於是將三媽娘娘的金尊，自南天宮金媽祖分靈，請至「梧棲金天宮」現址供奉。

蔡巾壯表示，自民國93年「梧棲金天宮」聖事開辦至今，已21餘載，「媽祖」的信徒遍佈全台各地，感受「媽祖」的恩澤聖蹟，不計其數，陰陽兩利，造福鄉里，不酬回報。「梧棲金天宮」天上聖母 三媽娘娘慈悲為懷、神蹟顯赫，金天宮的執事效勞生，秉持三媽娘娘的聖諭：「講好話、做好事、不蹊蹺」，秉持「正心、正信、正念」，有「媽祖」的濟世救人，人人皆可安居樂業，三媽娘娘以「自然」為宗旨，順揚道法，順應自然的陰陽，尊重自己，也尊重他人，從愛三媽的心出發，將「媽祖」的普渡眾生的精神融入日常的生活。

「梧棲金天宮」是一個溫馨的道場，自2018年起，就陸續舉辦暑期課程（含書法班、繪畫班、編織班），希望學子們從小就培養多元興趣及慈善的種子，用「正心、正信、正念」，持續灌溉這些莘莘學子們成長與茁壯，並將珍貴的「媽祖」文化，弘揚並傳承萬世。

蔡巾壯指出，「梧棲金天宮」的宮慶活動以及主祀的天上聖母三媽娘娘，在民間宗教信仰和社會發展中具有重要的地位和作用。「媽祖」的信仰作為台灣民間信仰中最流行的宗教之一，不僅具有深厚的歷史和文化價值，還能夠為地區帶來經濟的效益、成為社會的安定和精神的寄託。像「梧棲金天宮」這樣有價值的宗教信仰和活動，將繼續為梧棲地區的發展和進步做出非凡的貢獻。