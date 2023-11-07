AI出現小泡沫 法盛盧米斯賽勒斯Hollie Briggs曝投資致勝一關鍵

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AI股從狂飆到狂跌，市場開始擔心是否「泡沫化」。中信投信總代理法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金今年漲逾3成，法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊全球產品管理主管Hollie Briggs7日首度來台分享團隊選股獨道策略，她認為，AI現在只是個「小泡沫」但還是一個結構性的趨勢，AI大戰想要勝出就看一個關鍵，「誰有資料庫」，像是臉書、字母（Alphabet）、微軟、甲骨文，還有輝達，都會是長期贏家。

Hollie Briggs指出，法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊管理資產逾560億美金，已有30年的運作投資經驗、8位分析師，其中，創始的3位分析師至今無人流失，且選擇分析師時先看有沒有投資「熱情」。團隊由下而上選股，一家公司主要看三項「品質、成長性、估值」，與一般價值型投資先看估值不一樣。

近期市場對AI股的疑慮，Hollie Briggs認為這是個巨大的、結構性的改變，其創新的重要性像過去「網路」出現是一樣的，對零售業不管是實體、線上都是一大轉變趨勢，一般投資人常常會「低估變革幅度、高估贏家數目」，以生成式AI來說，年初以來市場很興奮，搜尋量比過去多三、四百％，現在只是個小泡沫，要從中找到長基結構性贏家，以輝達來說，它創造了GPU，股價雖然會上上下下，但長期來看是「震盪向上」。

Hollie Briggs強調，AI產業中想要勝出就要看一個關鍵，「誰擁有資料庫Data」，臉書、字母（Alphabet），法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略團隊最擅長找尋長期贏家，所以2000年就持有微軟、甲骨文。

對於目前美十年期公債利率飆升到16年來最高，是否影響股價波動，Hollie Briggs指出，雖然現在企業借貸成本高，但法盛盧米斯賽勒斯所投資的企業，通常不用借錢投資，體質較好、有韌性。

Hollie Briggs指出，長期投資績效好就是要找到各產業的長期贏家，法盛的年化周轉率12.4％，持股集中，前十大持股超過基金資產的50％，平均一檔股票可持有7至10年，每一檔平均花5.5個月研究，舉例來說，持有亞馬遜就達17年，而2019年1月就買進輝達，因為2018年加密貨幣大跌輝達也跌、而2022年第一季買進特色拉。至於蘋果從未持有，因為它手機業務占50％營收，發展訂閱但獲利沒很好，估值也不出色，所以法盛從未投資蘋果，但報酬率完全沒有落後。

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金在2020年引進台灣，在境外美股基金同類基金績效排名亮眼，投資團隊透過「兩高一低」嚴篩股票策略奏效，主要是選「高品質」、「高成長」個股，再及實際價值、股價組成來找出「低估值」，主動創造報酬。