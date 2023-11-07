台塑四寶：大部分石化跌幅超過原油和輕油，預期下跌空間有限

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台塑四寶表示，以巴衝突，導致油價振盪起伏，市場信心觀望，加上大陸十一長假後巿況沒有改善，壓抑石化、塑膠需求推進力道，惟大部分石化品跌幅超過原油和輕油，部分更已低於成本線，預期下跌空間有限。

南亞（1303）、台化（1326）預估11月營收持穩走堅小漲，第四季較第三季增長。近期大陸資金放水能否有效，年底節前補庫存是否發酵，是觀察重點。

不過，台塑（1301）表示，因客戶預期下跌空間有限，採購意願提高，預期11月營收比10月增長，但大陸十一長假期間石化庫存偏高，同業降價銷售去化庫存，拖累市場行情，下修第四季營運看法，營收或將比第三季微幅衰退。

展望油價，台塑化（6505）認為，以巴衝突目前仍限縮在加薩走廊，油價逐步回跌至戰爭開始的起漲點，加上年底前原油供給持續增加，主要在拉丁美洲的圭亞那及巴西外海油田上線，且北半球冬季聖嬰現象，歐洲及東北亞取暖用油需求低迷，使油價上檔有所承壓。不過，沙烏地阿拉伯自願減產 100 萬桶／日延後到今年底，以色列可能難以快速結束戰爭，提供油價下檔支撐。

台塑董事長林健男表示，大陸宣布將發行1兆人民幣國債，強化防洪及水利等公共建設，刺激經濟成長，可望帶動石化原料需求增加，而巴拿馬運河乾旱，運量大幅降低，預期美國石化產品出口亞洲數量減少。

不過，巴衝突爆發，中東原油供應不確定性增加，原油及原料乙、丙烯價格維持高檔，但大陸訂單不佳，石化原料庫存偏高，第四季因歐美維持高利率，民眾消費力降低，市況恐旺季不旺，增添營運考驗。

南亞董事長吳嘉昭指出，歐美長期高利率壓抑需求復甦，加上地緣政治不確定性升高，及供應鏈剛經過長期去化庫存階段，廠商備庫趨向保守，面對年底消費旺季，僅以急單因應。

不過，電子新品上市及生成式人工智慧(AI)應用推陳出新，預期將帶動各項硬體設備更新，可望推動電子材料需求成長；在大陸寧波丙二酚新產產出，電子材料在品牌新手機、AI伺服器及車用應用市況穩定，預期11月、第四季營收持穩略增。

台化董事長洪福源認為，上週原油價跌、輕油平盤，部分石化品如 PX、SM、PTA 和 MEG 都回漲，塑膠產品也呈現止穩回升，若是12月終端消費能有改善，春燕可能到來。預估11月營收與10月相當，有可能會略減，主要是要看售價是否谷底止穩，並維持第四季營收優於第三季看法。