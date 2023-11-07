台中旅館住用率六都倒數 議員曝平、假日房價差4倍：把遊客當盤子

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全國各縣市旅館及民宿管理績效評比，台中市從特優到去年掉到乙等，今年1至6月六都觀光旅館住用率只有57.23％，六都倒數第二。台中市議員朱暖英要求市府想出策略，吸引遊客來台中住宿、消費；議員林昊佑則舉例，有飯店平、假日房價差4倍「把遊客當盤子」，難怪大家寧願出國，要求市府加強稽查旅宿價格是否有哄抬現象。

台中市議會今天交通地政業務質詢，朱暖英表示，疫情每個縣市都有，並非只有台中有，但中市旅宿管理績效評比變差，住用率又不到6成，六都第5，台中市的觀光不能只靠購物節及物調卷，要想辦法讓遊客來台中住宿消費，提振觀光旅館住用率，否則台中的旅遊觀光還沒來得及從疫情後復甦，就先一片哀鴻遍野。

觀旅局回應，依據交通部觀光署台灣旅宿網公布112年上半年住宿約406萬人次，六都第二名。觀旅局長陳美秀說，一是招攬國際遊客，台中2月開始招攬東南亞國家遊客來台中旅遊；二是國旅部分，台中結合8縣市一起做，到中部是一定會住台中。 林昊佑則指出，很多人抱怨國旅房價比出國去日本房價還高，寧願出國也不願國旅，他自己上訂房平台也發現，平日2位大人住宿1晚2500元，到週末竟漲到1萬元，價差4倍，批評業者「把旅客當盤子」，要求觀旅局加強稽查並開罰。