台灣之光！內衣品牌「黛莉貝爾」勇奪美、法國際設計大獎

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台灣專業內衣品牌「黛莉貝爾」首創的“專利養脂內衣“及“少女內衣“、“重建內衣“，不只在國內引起廣大迴響，更獲國際上多項設計大獎肯定！

2023年美國謬思設計大獎（MUSE DESIGN AWARDS）、法國NDA創新設計大賽，日前公布最新得獎名單，黛莉貝爾在全球近萬件作品中脫穎而出，「養脂內衣、重建內衣、少女內衣」皆榮獲國際Muse Design Award設計類「銀獎」，同時 「重建內衣」及「少女內衣」 更是同時榮獲法國 “NDA創新設計大賽”（NOVUM DESIGN AWARD）。這一系列的成就，不僅讓 「黛莉貝爾」閃耀在國際設計舞臺上，也為台灣內衣業樹立了驕人的典範。

黛莉貝爾投入很多心血在產品研發上，對創辦人李慧茹來說，運用自身專業理念，結合機能舒適及美型設計，帶領著夥伴一起創造優質機能內衣、調整型塑身衣產品，並持續收集數據，開發出友善各種胸型身形的產品來造福女性朋友們，秉持著穿對內衣才能養好健康體態的觀念持續推廣下去。

特別值得一提的是，「黛莉貝爾」 推出了業界首創的 「專利養脂內衣」，這款內衣有助於解決女性穿衣的難題。 穿上這款內衣後，能夠集中包覆並平整側乳脂肪，同時保持舒適和穩定的穿著感，解決了許多女性關心的副乳下垂問題。 “罩杯升級看得見”，使小胸部也能夠打造深V美胸，每次穿上集中飽滿、舒適不跑位，自信展露深V美胸。

乳癌一直是黛莉貝爾關心的議題，為了鼓勵乳癌患者，幫助她們了解術後胸部照顧的重要性，黛莉貝爾特別研發「重建內衣」，幫助她們重拾自信，重新挺胸面對生活。黛莉貝爾投入大量精力研發重建內衣，最近更獲得了國際MUSE/NDA銀獎設計獎的肯定，讓重建內衣成為乳癌康復者的堅強夥伴，使癌友恢復自信。

此外，「黛莉貝爾」 還為發育中的少女推出了 「少女成長型內衣」，在孩子進入發育期時，給予正確的知識和選擇適合的內衣，使她們在生活中更加舒適，幫助她們更自然地邁入人生的下一個重要階段。

黛莉貝爾表示努力和成就讓台灣內衣產業更加引以為傲，不僅是為女性打造更自信的外型，更是呵護她們的自信和健康。黛莉貝爾，成為了台灣品牌的驕傲。