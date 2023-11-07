《國際產業》波克夏獲利報喜 歸功巴菲特「最愛的孩子」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】巴菲特旗下多元控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）上周六公布的第三季本業獲利意外成長，這主要歸功於該公司的保險業務、尤其是汽車保險公司Geico再度成為金雞母。

惟波克夏海瑟威周一股價仍無法突破重要測試關卡。其B股周一下跌1.47%，收在346.63美元，在連續第2天未能突破位在50日移動均線的重要反壓區後回落。

波克夏第三季營業利益為每股4.96美元，年增40.6%，遠優於分析師預測均值4.36美元。但如果排除保險業務，波克夏第三季營業利益實際上較去年同期大減20%。

據說巴菲特曾經表示，其最久的投資之一Geico是他「最鐘愛的孩子」，但這個心肝寶貝卻在2022年變成「問題兒童」。時至今年第三季，這家汽車保險公司在扭轉劣勢方面取得更多的進展。

CFRA Research副總裁Cathy Seifert周一出具研究報告指出，保險核保（insurance underwriting）業務、尤其是Geico獲利能力好轉，提振了波克夏的利潤。儘管周一股價表現低迷，但Seifert仍給予波克夏「買進」評級，並將目標價提高10美元，至405美元，稱該公司營收強勁增長且利潤改善將為股票帶來提振。

Geico第三季稅前核保獲利達到10.5億美元，為連虧六季後的連續第三季實現獲利。Edward Jones分析師James Shanahan表示，該保險公司的核保利潤還創下了2021年第一季以來新高。

保險公司近來表現優於大盤，過去三個月來，Progressive和Allstate是標普500指數成分股漲幅最大個股之一。