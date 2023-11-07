鋒裕匯理資產管理任命王大智為亞洲區行政總裁、鍾小鋒為亞洲區副主席

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Amundi鋒裕匯理資產管理宣布任命王大智為亞洲區行政總裁，於11月6日履新，王大智同時亦為Amundi鋒裕匯理資產管理行政委員會的成員，王大智將帶領Amundi鋒裕匯理資產管理在北亞區與南亞區以及於大陸合資企業的營運。另外，現任大中華區主席鍾小鋒獲任命為亞洲區副主席。

王大智加入Amundi鋒裕匯理資產管理之前，王大智曾任大陸摩根資產管理公司的總經理，負責整合大陸業務、監督各部門的發展策略。在此之前，王大智曾任摩根投信董事長暨摩根資產管理集團台灣區負責人，以及摩根資產管理香港及大陸基金業務總監。此外，王大智曾於瀚亞投資與匯豐資產管理等多家環球資產管理公司擔任高階要職。

王大智擁有多倫多大學學士學位，主修經濟學與副修東亞研究。

鍾小鋒自2020年12月獲任命為Amundi鋒裕匯理資產管理大中華區主席。他於2011年加入東方匯理資產管理香港有限公司擔任銷售及市場推廣兼副行政總裁，並於2012年獲委任為北亞區行政總裁。加入Amundi鋒裕匯理資產管理之前，鍾小鋒曾任職於法國農業信貸集團，在法國與大中華地區擔任多項要職，主要從事投資銀行業務。

鍾小鋒擁有法國巴黎政治研究所政治學博士學位、法國巴黎政治研究所政治學與國際關係碩士學位、與大陸廣州中山大學碩士(法語暨法國文學)學位。

Amundi鋒裕匯理資產管理是歐洲領先、全球前10大資產管理公司，為一億名客戶，包含零售、機構和企業客戶提供一應俱全、藉由資訊科技工具和服務優化的儲蓄和投資解決方案，涵蓋主動和被動管理，並橫跨傳統或實質資產。

Amundi鋒裕匯理資產管理是法國農業信貸集團的子公司，並於證券交易所上市，在超過35個國家及地區僱有5,400名員工，目前所管理的資產規模逾1.95兆歐元，為客戶提供專業及精闢的投資建議。

憑藉六大國際投資中心，包含波士頓、都柏林、倫敦、米蘭、巴黎、東京，Amundi鋒裕匯理資產管理不論在金融或金融延伸範疇都展現出卓越的研究能力和對責任投資的長期承諾，是資產管理領域的關鍵參與者。