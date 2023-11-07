運用私募股權注入量能 蔡英文：讓投資台灣成國際市場主旋律

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總統蔡英文7日出席「2023台灣投資高峰會」時表示，吸引全球企業「投資台灣」，一直是政府重要目標，為促進台灣產業和經濟發展，政府希望運用私募股權多元且靈活投資方式，為台灣重要且具策略性的產業注入量能。現私募股權投資商業同業公會已經成立，她盼公會引進國內外資金，投入灣策略產業，讓投資台灣成為國際市場主旋律。

蔡英文表示，吸引全球企業「投資台灣」，一直是政府重要的目標。這幾年來，面對全球經濟情勢發展以及企業投資布局的變化，政府努力改善台灣投資環境，提供土地租金優惠以及專案貸款等協助措施。

為了促進台灣產業和經濟發展，她說，政府希望運用私募股權多元且靈活的投資方式，為台灣重要且具策略性的產業投入量能。因此政府協助符合資格的私募股權基金，取得保險業或其他資金，強化產業發展實力，國發會也在今年6月正式擔任私募股權基金主管機關。

蔡英文說，現在私募股權投資商業同業公會已成立，她除了要感謝台杉國家投資公司總經理嘉盛擔任公會首任理事長，也要請所有公會夥伴，扮演政府和企業的溝通平台，推動灣台資本市場國際化，引進國內外資金，投入台灣的策略產業。

她提及，政府從2019年開始推動「投資台灣三大方案」，吸引許多海外台商回台投資，本土企業也擴大投資，截至今年10月，累計總投資額超過2.15兆元，帶來超過14.8萬個就業機會。

蔡英文認為，台灣要維持國際競爭力，吸引更多投資，創新能量也非常重要。這幾年來，透過投資新創，促進台灣產業創新轉型。國發會所推動「NEXT BIG」新創台灣隊，不僅在台灣站穩腳步，更積極拓展國際市場。台灣新創的發展是一步步累積。國發基金從2017年開始推出「創業天使投資方案」，到現在投資241家新創，帶動投資超過119億元；台灣的新創從2015年2,300多家，成長到7,400多家，新創獲投金額也從2015年8.4億美元，大幅成長，去年已超過22億美元。

在台灣有越來越多企業，透過投資、併購以及業務合作等方式，將創新能量引入既有產業，蔡英文說，新創也可以運用企業優勢，取得資金支援、試驗場域，以及廣大的海內外市場網絡，創造雙贏。

他強調，未來面對後疫情時代挑戰，政府會持續協助產業調整體質、強化韌性，也會繼續健全投資環境，讓全球不僅看好台灣，也希望讓投資台灣成為國際市場的主旋律。

包括總統府資政吳榮義、副秘書長黃重諺、國發會主委龔明鑫、金管會副主委邱淑貞、中華民國私募股權投資商業同業公會理事長翁嘉盛及中華民國創業投資商業同業公會理事長邱德成等均出席是項活動。