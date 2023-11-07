陸10月外匯存底月減138億美元 連三跌

大陸10月外匯存底報3.1012兆美元，月減138.5億美元，連續第三個月下降。10月底黃金儲備報7,120萬盎司，月增74萬盎司，連續第12個月增加。
香港經濟日報報導，大陸國家外管局表示，10月主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據、地緣政治等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格整體下跌。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，10月外匯存底規模下降。
大陸國家外管局指出，大陸經濟維持恢復走俏態勢，經濟發展的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模持續維持大致穩定。
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大陸10月外匯存底報3.1012兆美元，月減138.5億美元，連續第三個月下降。10月底黃金儲備報7,120萬盎司，月增74萬盎司，連續第12個月增加。
香港經濟日報報導，大陸國家外管局表示，10月主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據、地緣政治等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格整體下跌。匯率折算及資產價格變動等因素綜合作用，10月外匯存底規模下降。
大陸國家外管局指出，大陸經濟維持恢復走俏態勢，經濟發展的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模持續維持大致穩定。
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