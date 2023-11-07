新竹房價有跌？外圍4字頭還是有人買！「最夯總價」曝

新竹地區因為有竹科、科技業的加持，帶動購屋需求，近年房價持續高漲，蛋黃區因房價飆太兇，一些工程師轉往較外圍區域購屋；有巢氏房屋新竹園區丹麥加盟店資深業務經理黎采靖表示，與去年下半年相較，今（2023）年同期的交易量確實有下滑，且目前購屋買盤「外擴現象」明顯，包括南寮、寶山、竹東、湖口等區域，這些區域的大樓新案還有單價3字頭，價格更親民，不過南寮已有知名建商的案子成交多筆4字頭，也相當驚人。

觀察國泰最新的房地產指數報告，新竹過去受惠於竹科題材而使房價狂飆，今年第三季在缺乏指標案支撐下、漲勢有熄火現象，推案地點由竹北高鐵、縣治等精華地段外溢到南寮、香山等地區，第三季的開價、成交價下跌；建商推案以中小坪數產品為主，致推案戶數季增三成。整體而言，相較第二季，第三季為價跌量穩，房市表現偏冷，而相較於去年第三季、今年同期是價量俱跌，房市表現衰。

新竹地區房市現況到底是價跌、還是未跌？黎采靖指出，以我們長期第一線接觸市場、以及實際買賣來觀察，目前新竹房市應該是「價穩量縮」，交易量確實比去年同期縮減，但價格依舊穩定、幾乎沒下修，以新推案來說，建商的營建成本上升、近年土地價格也高，且缺工導致工資上漲，這些成本都反映在房價上，價格難降。至於新竹中古屋也因新案帶動、價格推升，市中心及房市熱門區域的中古大樓價格也不低，外圍區塊中古屋則更容易入手。

黎采靖表示，新竹的竹北高鐵特區、新竹市東區精華帶，新大樓與預售案單價動輒來到6、70萬元，在房價不低的情況下，形成明顯的「外擴現象」，包括南寮、寶山、竹東、湖口等區域都成購屋客鎖定區域，買盤有新竹在地客、也有竹科工程師，這些區域的大樓新案還有單價3字頭，價格更親民，30坪的總價與單價6、70萬元的案子相比，可差到好幾百萬甚至近千萬。

黎采靖說，以南寮來說，過去幾年大樓新案還有單價2字頭，如今知名建商的推案成交已站上4字頭，且實價登錄已揭露相當多筆數，當然也有中小建商的案子單價成交30多萬。當然南寮的機能無法與新竹市區相比，不過不少自住客寧願花點時間通勤上班、但可較便宜的房價買到房子，2房加車位總價1,100萬～1,200萬的產品滿搶手，且南寮也有一些區域建設與相關規劃進行中。

黎采靖指出，南寮住宅用地幾年前僅單價1字頭、20多萬，目前也上漲到30多萬，一些建商其實多年前就已先把土地買好，且當時取得成本低，因此如今新推案單價賣到4字頭，也是頗驚人的價碼了。