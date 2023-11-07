文策院攜手韓國娛樂巨擘CJ簽「合作意向書」

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文化部長史哲 借《教父》名言「要親近朋友，更要親近你的敵人」

臺灣的文化內容產業開啟跨國合作新篇章！在國際間舉足輕重的韓國娛樂龍頭「CJ ENM」集團區域辦公室CJ ENM Hong Kong （CJ ENM HK），宣布與文化內容策進院（文策院）以及遠傳電信、TVBS四方建立合作關係。今（7）日在「2023TCCF創意內容大會」活動現場，共同簽署「合作意向書」，將共同籌組「文化內容基金」。此基金將針對不同種類的華語項目進行投資，期望能夠藉由各公司的專長，製作更優質的內容。文化部長史哲表示此次將「借韓練兵」，讓臺灣原創內容「彎道超車」，帶領臺流加速邁向全世界。

今日記者會由CJ ENM HK總經理鄭星勳、文策院董事長蔡嘉駿，遠傳電信數位娛樂營運長蔡俊榮、TVBS總經理劉文硯，在文化部長史哲的見證下，共同簽署合作備忘錄，宣布啟動合作，期望加速華語文化內容進入國際市場的進程。這次的合作横跨製作、行銷、發行，包括電視、電影、音樂三個不同領域。建立「文化内容基金」將會提供具潛力的項目有更多的資源、輔導以及寶貴的跨國合作經驗。

文化部長史哲見證簽署致詞時表示，不要因為別人的強大而畏懼，就如同電影《教父》所說，「親近你的朋友，但要更親近你的敵人。」韓流已經創造世界通行的影視語言，此次韓國CJ、臺灣遠傳電信及TVBS、文策院的四方合作，除了代表臺灣將「借韓練兵」，從原創內容的水源端，掌握、借鏡韓流的發展，讓臺流以更快速的方式進軍世界；同時也代表韓方認為臺灣在華語的話語權，值得為其影視內容增值。期待此次的「彎道超車」，帶領臺流加速邁向全世界。

文策院董事長蔡嘉駿表示，CJ無論在亞洲或全世界都舉足輕重，跟CJ的合作，等於是CJ投資台灣原創內容，從台劇著手，優先開發台灣的文本，由CJ有經驗的團隊，結合台灣團隊，在台灣拍攝，集結台、韓的卡司，有助台灣內容更容易進入韓國市場，也包括接軌國際市場，文策院也期望將以此策略再與其它國家合作。

蔡嘉駿也理解在推廣娛樂文化內容時，必須把藝人放在很前面的位置，對於大眾而言，藝人才是最容易獲取關注的吸引點，他理解觀眾並不想只看長官，想看更多藝人，他希望能推進許多台灣演員前進韓國和國際。問到他心中推薦的台星名單？他笑說名單太多，怕少講會得罪人，乾脆先舉例即將出席TCCF「演員之路」論壇的林依晨、謝盈萱、許瑋甯三位人氣女演員。文策院董事長蔡嘉駿強調，臺灣和韓國在亞洲文化市場上各有所長，與CJ集團的合作，期望能在策略上聯盟，透過資源整合，雙方可望在內容創意、市場開發等方面共創雙贏。