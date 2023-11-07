福容大飯店福隆店推出「賞芒泡湯一日遊小旅行」方案

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由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的草嶺古道芒花季，即日起至11月26日詩意開展。把握2023芒花的時刻，來福隆小旅行吧！

一年一度草嶺古道芒花季11月4日正式開跑！由東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處舉辦的草嶺古道芒花季，即日起至11月26日詩意開展。民眾可至福隆遊客中心前搭成接駁專車至遠望坑登山口，從登山口起登沿途經過跌死馬橋、雄鎮蠻煙碑直到虎字碑，彷彿回到了清領時期先人開闢的古道上，品味這雋永不衰的歷史情誼。把握2023芒花的時刻，來福隆小旅行吧！

位於東北角福容大飯店福隆店，坐落在福隆火車站旁步行5分鐘，可選擇登上草嶺或返家途中最好的休憩站，為讓旅人有更舒適的登山體驗，飯店推出超值「賞芒泡湯一日遊小旅行」方案，每人只要999元起。即可享用大廳酒吧特選美食或單人下午茶套組二選一，以及精緻能量餐盒一份，用餐完後還能再來享受天然的福隆海洋溫泉大眾湯，浸潤在開採至地下1500公尺的深層海洋氯化物氫鹽泉，舒緩一整天爬山的疲勞。

如果想要趁著今年冬天在家舒服泡湯養顏美容，也可以在回家前購買全新「福隆海洋溫泉禮盒」，將獲得新北市政府和日本溫泉協會雙重認證的福隆海洋溫泉帶回家，在家裡的浴缸就能泡著有台灣蘭花香的溫泉、保養肌膚！禮盒內含8包溫泉粉包，現正特價599元，還有買三盒再送一盒的超值優惠，送禮自用兩相宜，歡迎各界人士詢問選購。

百年歷史的古道風景，微繞著一片白靄靄的芒花隨風搖曳，登上埡口的涼亭遠眺佇立在海中央的龜山島，再到大里天公廟祈求生活平安喜樂，完成充滿生態人文知性的古道之旅，活動亦推出結合在地商家的芒裡有閒市集、虎字碑拓碑、手作體驗等活動，位於登山入口處旁的福容大飯店福隆，也推出系列賞芒泡湯一日遊方案，邀請民眾體驗一場詩意滿溢的芒花季浪漫饗宴。

最後抵達埡口後，看見整片山坡上隨風搖曳的芒花盛開，彷彿是一道道白海浪在山間波盪，登上觀景台還能遠眺龜山島的威武英姿。可再往桃源谷邁進，一望無際的山地草原，探尋坐落山中的拉不拉多犬，最後走到靈氣匯集之處「人腦聖地」，開拓的視野展開心胸，也透過登山健行強身健體，以勇敢之姿迎接嶄新的2024，看見台灣之美。

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