建案開工率下滑 預拌混凝土第四季「量減價穩」

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房地產市場進入調整期，開工率下滑；企業受通膨影響，降緩對商辦、廠辦的資本支出，相關案量減少造成對整體預拌混凝土的需求衰退，國內預拌混凝土廠統計，10、11月訂單能見度比去年差。業者預期，今年第四季預拌混凝土市場在需求減少下，將呈「量微減、價穩定」。

包括台泥(1101)、亞泥(1102)旗下亞東預拌、國產建材(2504)、環泥(1104)預期今年第四季預拌混凝土出貨量將比去年減少3-5％。

中東戰爭、能源波動，市場對景氣復甦不確定因素增加，投資相對保守；平均地權條例造成房地產市場觀望氣氛濃；台泥認為，都已對水泥、預拌混凝土的需求降溫。

以台泥統計，第四季以來的訂單量確比去年同期少；以手中的出貨單估，今年預拌混凝土的營運會比去年減3％上下。

近二年受惠中、南部科技廠辦及房地產活絡，國產建材、環泥南部市場預拌混凝土出貨量，每年都有2位數的成長；不過，今年下半年以來，國產建材、環泥指出，都有感受到市場氛圍已從熱絡轉為保守。訂單能見度也不再是3-6個月，而是1-3個月。

預拌混凝土業者預期，由於去年第四季的基期較高，因此今年第四季的出貨量以維持與去年持平為目標。

不過，受能源波動、碳稅開徵因素，水泥、預拌混凝土價格並未下跌，仍保持在去年高峰水準；台泥、亞泥及國產建材預期，全年的獲利將可在「量微減、價穩定」下，可望維持與去年相當。