全球首輛增程科技 三陽PE3概念車米蘭車展亮相

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三陽7日參加米蘭機車展，將於米蘭時間下午3時展出全新鋁電池油電增程科技PE3概念車正式亮相，三陽規劃，搭配亞福鋁電池量產時間表，預計最快2025年量產上市。

疫後首場米蘭機車展於7日開展，三陽於場中展出多款重要概念車款，其中，在各界關注品牌於新能源車進度聲中，三陽也首度展出SYM PE3概念車，是一輛搭載鋁電池增程科技（Aluminum-ion Range-extender Technology ： 簡稱ART） 的新世代載具。

三陽說明，「ART科技」是SYM最新研發的技術，由電動馬達與鋁離子電池組，再加上Z.R.S.G.燃油引擎組成，引擎主要做為發電，提供源源不絕的電力以達到增程（Range-extender）的目的，完全免除目前市面上電動機車使用時的最大問題- 里程焦慮。

三陽指出，PE3概念車100％由電動馬達驅動，除了可以使用內置的燃油引擎自充電，也可以使用外部插座進行充電。可以以零排放純電方式行駛，當智能電控系統偵測到電池電量低或是車輛重載時，即會以啟動Z.R.S.G.引擎發電，為電動馬達提供動力並同時為鋁電池充電。因為Z.R.S.G.引擎有著無啟動馬達的特性，所以引擎是以無痕方式啟動、無縫介入發電以及提供動力，大幅提升行駛間的舒適順暢。

除引擎，「ART科技」另一個增程的重要條件，就是需要高性能的電池。PE3概念車採用亞福公司的高效能鋁離子電池，鋁離子電池有著安全性及穩定性高、生命週期長、可適應極端工作溫度（-40℃~＋80℃）、原料取得容易且快速充放電能力等特性，可在極短時間內快速充、放電，才能快速吸收Z.R.S.G.引擎發電機所供給的能量，並應付車輛瞬間的動力輸出。

透過聯合國制定之WMTC 模式值測試，PE3概念車純電行駛（一度電）約可行駛35公里，而在燃油引擎發電增程下，最大行駛里程可達到300公里以上。

除PE3之外，三陽也說明，與中油合作的電動車款預計最快可於明年第二季量產，用戶可依照需求自行切換充電方式。其優勢為：一般電池負極材料為石墨稀，中油則採軟碳，可以4C快充。另外，充電樁整合平台經中油透過公開招標委由遠傳開發，中油與台電的換電座也預計在明年Q2問世，該車款使用充換電系統，現今充電座規格為全球統一，屆時只要是中油設置的充電樁、換電站皆可隨充隨換。