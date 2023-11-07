新移民生活節18日文化中心登場 謝國樑：基隆是最友善新移民城市

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基隆市政府將於11月18日在文化中心廣場舉辦「新移民生活節」活動，7日上午基隆市長謝國樑召開記者會，邀請民眾屆時踴躍參與。謝國樑說，無論是因為什麼理由來到台灣，基隆是最歡迎各國新移民的好地方。

謝國樑表示，基隆要成為國際的港都城市，首先要重視國際移民，不論是經濟移民或是婚姻移民，只要來到台灣、到了基隆，我們都竭誠歡迎。謝國樑說，日前法國駐台代表來訪基隆市府，謝認為，法國有很多的港口城市，都打造得非常好，這也是基隆未來應該借鏡的方向。

謝國樑說，市府希望讓基隆成為一個對新移民朋友更友善，更歡迎大家不管是來玩還是來住都很適合的一個地方。

18日的移民生活節活動，不僅有各國美食、手工藝品以及藝術活動，也要讓大家知道基隆為最重視新住民朋友跟國際移民，希望基隆成為一個國際移民城市。

基隆市政府民政處長張淵翔表示，自謝國樑上任以來，便非常重視多元族群的各項需求。透過這次舉辦的「新移民生活節」活動，希望讓所有的移民朋友、新二代和市民們都可以來一場「視覺服裝欣賞＋文化風情體驗＋民謠歌唱音樂＋親子互動表演」嘉年華會。

今年的活動，特別邀請「Hang TV-越南夯台灣」阮秋老師與知名民視藝人，同時也是崇右演藝科技大學研發長的陳彥廷連袂主持，共同打造基隆的國際形象。活動由在地團隊「楓香舞蹈團」做開場表演，並邀約10組新住民共同表演，其中包含英國、越南、東埔寨及印尼等多國元素。並且邀請越南新二代樂團「桃子AlJ」與無法取代的溜溜球「楊元慶」，一起炒熱現場氣氛。

身為新移民的一分子，基隆市綜發處長林麗蟬說，新移民來到台灣不管是因為經濟或是為了婚姻，往往不會探索身邊有什麼好玩的地方。為此，市府也去區公所設攤，主題設定為「基隆好好玩」，運用各區地方創生、社區營造經驗與民眾互動，歡迎基北北桃的移民們都能夠來到基隆，體驗多元文化特色。

移民生活節活動當天，還設置了「國際文化區」，介紹各國特色美食，讓民眾透過各國飲食文化交流和品嚐更認識彼此，其中包含大家熟悉的越南、泰國、印尼、東埔寨、德國、菲律賓、印度、福建、巴基斯坦等多國美食。

現場還有親子DIY文化小教室體驗，有東埔寨水燈祈福製作、印尼蠟染布面具、和起源於阿拉伯的編織手作，也有環保餐具設攤推廣及視障按摩體驗站等。當天也會邀請10位對本市各項業務推動有貢獻之新住民及移工，到現場接受表揚。