22公頃夢幻花海！桃園花彩節11日開跑 接駁資訊看這裡

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

桃園市一年一度的花彩節又要到了，今年主題為「花舞童話」主打夢幻與童趣創作，擁有22公頃的花海還有高達5公尺的裝置藝術「神奇糖果屋」，展期將從11日舉行至19日。市長張善政說，大溪區近期很熱鬧，有許多新景點都陸續開幕，適合全家一起出遊。考量屆時遊玩人潮眾多，市府也規畫接駁路線，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具。

張善政表示，2023桃園花彩節將在11日至19日於大溪月眉休閒農業區登場，現在到月眉休閒農業區可以看到成片的花海，他直呼像鋪在地上的漂亮地毯，這次除了面積高達22公頃以外，還有深受小朋友歡迎的裝置藝術「神奇糖果屋」，小朋友剛過完萬聖節都相當開心，建議家長準備可以帶孩子來玩。

張善政還說，近期大溪區非常熱鬧，先前北橫遊客中心暨經國紀念館重新啟用，上周大溪慈湖紀念雕塑公園也開幕，幾天後換成花彩節登場，現在的大溪美不勝收，且適合全家出遊，歡迎民眾到這些新景點遊玩。

農業局說明，今年的創意花田廣達8公頃為歷屆最大，更有超過20款主題圖騰，這也是歷屆最多，主辦單位用心的在休耕的農田上，用繽紛的花朵繪出童話世界，加上花田中的夢幻打卡裝置藝術，高達5公尺的「神奇糖果屋」、蝴蝶仙子，還有幻境3D彩繪牆，保證美照拍不完。

這次花彩節分為2區，花田展區設計了長著翅膀的花仙子、捧著蘋果的白雪公主、魔幻城堡、美人魚等經典童話圖騰，搭配5公尺高的華麗糖果屋、小鹿家族及泡泡王國等裝置藝術，要把夢幻的童話場景化為實景。副展區的農民創意花田，圖騰豐富多變，有小紅帽與大野狼在花海中相遇、波斯菊呈現出的醜小鴨俏皮可愛等，童話故事裡的角色紛紛在桃園現身。

農業局建議，桃園花彩節為期共9天並橫跨2個周末，想看至高美景的民眾可以選擇登上4座景觀高台，站在架高的木棧步道上欣賞花田圖騰，現場還有提供農事體驗DIY、農特產市集等。此外主辦單位這次還特別推出以田間餐桌為主題的「花間饗宴」小旅行，可在綠色廊道空間中享受1場音樂與美食的饗宴，活動費用每人580元，名額有限、額滿為止。

考量出遊人潮眾多，另也呼籲民眾利用大眾運輸工具前往，農業局說，活動期間每天都有2路接駁巴士，1路往返月湖路上月眉停車場及山豬湖生態親水園區，2路於中庄調整池環湖接駁，為今年新開。民眾可將車輛停於七張福德宮停車場，利用2路接駁車，沿中庄吊橋欣賞風景，再前往展區賞花，而大溪老街假日也有到活動現場往返的接駁車載運服務。