北海岸新亮點！ 三芝閒置校舍活化為藝術中心17日開幕

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為推動社區營造及村落文化發展活動，三芝區公所媒合在地藝術家團隊，進駐三芝國小陽住分校的閒置校舍進行空間規劃，歷經3年，將於11月17日舉行「陽住國際山海藝術中心」開幕活動，並邀請活躍於國際舞台的藝術家梅心怡揭開序幕。

活動當日將展出藝術家楊景堯駐地創作的作品及由英國藝術家Martyn Barratt打造的園區空間，也可欣賞陶藝家李振盛與社區民眾共創的作品，希望透過多元創造平台，引進異業經營，為閒置校舍活化與社區民眾創造更大價值，打造北海岸永續藝術新亮點。

三芝區長賴小萍表示，三芝區特色以發展農業與藝術人文為主軸，「陽住國際山海藝術中心」為北海岸藝術家的創作基地，除讓藝術家進行藝術創作外，藉活化場域空間向外輻射，導入教學及體驗遊程，提供內外部顧客參與，達成文化平權及社造創生的政策目標。

另外透過藝術家的協力進行地方產業優化，更協助三芝區推廣藝文活動及產業更新，未來藉由淡江大橋通車之交通紅利接軌國際，呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，打造悠活宜居的山海藝術城。

「陽住國際山海藝術中心」成立，將使北海岸地區不再是文化沙漠，園區內已匯聚的數十位國內外藝術家將於園區進行藝術駐地創作，並協助在地推動藝術教育及展演活動，期間更透過文化部、新北市政府文化局、水土保持署及交通部觀光署北海岸等單位協助及經費支持，公所未來企盼持續推動地方建設，打造永續藝術環境走向國際。