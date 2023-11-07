杭州亞運空手道好手奪金摘銀 台新加碼發百萬獎金

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2023杭州亞運中華隊成績耀眼，空手道女將谷筱霜、辜翠萍精彩過關斬將，摘下一金一銀，男將石政中則首次出戰亞運就踢進四強。台新金控董事長吳東亮7日特地舉辦慶功宴，歡迎載譽凱旋的三位空手道好手，三人均出身南投空手道隊，一路克服挑戰困境，從偏鄉站上國際舞台，表現激勵人心。台新除履行當初承諾，發給獲得金牌的谷筱霜50萬元外，宣布額外加發獎金給辜翠萍、石政中以及此次帶隊教練鄧世瑀，合計此次發出的獎勵大紅包金額逾百萬，以此肯定選手、教練的堅持及努力。

7日慶功宴上，台新也特別邀請多位長期幫助南投空手道隊發展的貴賓出席，包括南投空手道協會主委許阿甘、副主委高素卿，以及教練黃泰吉、廖德蘭。台新從2005年起支持南投空手道隊，18年來，在黃泰吉、廖德蘭教練用心訓練下，培育出許多空手道好手，在世界比賽中屢傳佳績，此次杭州亞運，三名南投空手道隊出身的選手更是有精彩的卓越表現。

吳東亮表示，台新是選手最堅強的後盾，杭州亞運行前，承諾選手若奪得金牌將有獎金50萬元，在此恭賀谷筱霜拿到這個奪金大紅包。不僅如此，還要另外加碼，頒發25萬銀牌獎金給辜翠萍，10萬獎金給石政中，並特別頒發獎金25萬給帶隊教練鄧世瑀，以茲鼓勵。

值得一提的是，這三位這麼棒的選手及鄧教練，都是總統教育獎得主，都是在各自艱難環境條件下，不斷努力、翻轉人生的勇士，這次在杭州亞運所創下的榮耀，讓大家見證了因空手道而翻轉人生的成功典範。

台新長期重視及栽培臺灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動。2005年起在南投縣國姓鄉發起「奮發種子灌溉計畫」，幫助孩子透過空手道專長繼續升學，至今已培訓逾800名經濟弱勢孩童，總支持款項超過1億元，陪伴更多孩子扭轉人生，甚至站上世界賽事舞臺。空手道隊多年來在黃泰吉與廖德蘭夫婦的帶領下，除培育出19位總統教育獎得主外，在國內、外重要賽事更是戰績輝煌，累計已獲得超過1,800面獎牌。

南投空手道隊長期受台新金控支持，也回饋成為台新公益慈善基金會的天使團，自2017年起黃泰吉利用學生放假時間，親自帶領空手道隊學生訪視台新公益慈善基金會輔導的社褔團體，善盡己力回饋社會。黃泰吉表示，特別感謝吳東亮董事長對南投空手道隊、對社會付出的大愛，讓這樣的善循環得以不斷延續。