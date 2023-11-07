AI挾財報利多谷底反彈 00935 ETF掛牌後表現亮眼

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據集保戶股權分散最新資料，截至11月3日台股ETF總受益人數已衝破584萬人，連續14周創新高，顯示台灣ETF市場的火熱。值得注意的是，成立剛滿一周的野村臺灣創新科技50 ETF(00935)，過去一周新申購數大幅增加37,500張，其中11月2日新增11,500張，更是在55檔台股ETF之中居冠(排除槓桿型ETF)，顯見創新科技已先掀起新投資熱潮。

台股11月以來5個交易日皆上漲作收，這一波漲勢除了受惠美債殖利率下滑所帶動，美國科技巨頭樂觀財測更是功不可沒，尤其是在雲端支出這塊，包括亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet一致表示將持續擴增資本支出，美國銀行（BofA）分析師預估2024年雲端支出總額將成長22％至1,160億美元，帶動台灣AI相關概念股近期反彈，預估以AI為首的創新科技，未來仍將是科技巨頭的兵家必爭之地。

回到台股，00935發行時間是台股第四季，傳統的電子旺季加上明年總統選舉紅利，資金動能可望回溫，此外9月台灣景氣燈號轉黃藍燈，出口、企業獲利翻正，後續廠商庫存回補商機也可期待，無論是市場面或是基本面都迎來正面利多，這波漲勢很可能是為第四季行情熱身，建議投資人可趁大盤有較大修正時逢低進場，為明年的行情提前布局。

00935網羅台股創新科技冠軍龍頭企業，在台股走高的市場環境下最為受惠，上市5天漲幅達5.20％，優於台灣加權指數的4.27％及電子類指數的4.94％。

野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，Fed維持利率不變，並聲明首次及金融條件緊縮，10年期美債殖利率大幅回落，激勵美股上漲，市場預期聯準會明年上半年降息，美國公布非農就業數據放緩，在美股牽動之下，AI概念股反彈，加權指數跌深後強勢反彈站回季線，隨著選舉行情發酵，基本面好轉的個股可留意，操作建議擇優布局，尤以創新科技股優先受惠。