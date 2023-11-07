冬季旅展大推小鹿文娛搶攻南台灣兩大旅展，雙人住宿每晚1,000元起

旅遊圈年度壓軸盛事「冬季旅展」已經在本月初正式起跑，各大飯店及旅遊業者爭相推出誘人優惠，提供消費者多樣選擇。小鹿文娛旅宿集團今年以南台灣為重點，將在「11/10~11/13 KSTF 高雄巨蛋國際旅展」及「11/17~11/20 TTF 大臺南國際旅展」接連亮相，並推出「環島超值」、「輕奢旅行」兩大經典套票，雙人住宿每晚最低僅需 1,000 元起。不僅國內全年都享最低價，還能以「旅展獨享價」到日本富士山豪華露營！小鹿文娛在11/1已經搶先透過官網啟動線上旅展，民眾亦可把握機會搶購。

針對此次冬季旅展，小鹿文娛集團聯合旗下 16 個館別，推出「6,000 元環島套票」，內含 6 張住宿券，可在台北、花蓮、墾丁的 6 個館別中自由兌換，對於追求全台遨遊的旅人來說，無疑是一張絕佳的「環島通行證」，涵蓋台灣最美的文化漫遊及療癒探險之旅，每晚僅需 1,000 元起！

小鹿文娛集團也推出「9,000 元輕奢套票」，同樣包含 6 張住宿券，可在台北 5 館自由挑選，號稱是小資族理想的選擇，因為除了可在台北漫遊外，還可以用旅展獨享價，前往日本富士山體驗豪華露營，絕對是全年最具優惠的輕奢旅行。兩大套票限時下殺優惠，除了可在現場購買外，11/1 至 11/20 也可在線上旅展搶購!

此外，小鹿文娛首次跨足露營產業，攜手日本團隊共同營運的「dots by Dot Glamping Suite 001」，於8月隆重開幕，位於日本西湖，每房占地約210坪，每日僅限量兩間。專屬空間內備有私人桑拿房，戶外更設有露天浴池和星空榻榻米。住宿期間賓客可在放鬆的同時欣賞富士山美景，並享受座湯和露天影院的特殊體驗。加上兩種夢幻圓頂帳篷和多元的mini bar，即便是露營新手也能輕鬆享受這場奢華之旅。

小鹿文娛最新館別「一起一起花蓮中山館」於10月隆重登場！坐落於花蓮市中心的第四間旅店，以鬧中取靜的獨特位置，隱匿於寧靜的巷弄之中。秉承中國蘇州「一起一起･濕地小鹿」的文青簡約風格，旅店用鮮明的色調、歡快的氛圍營造適宜人與人交會的節點，讓旅人在這可舒適放鬆地享受人文氣息，釋放身心靈的壓力。自開幕以來，「一起一起花蓮中山館」旅客絡繹不絕，這裡適合三五好友一同相約，亦或獨自展開旅程。面對即將到來的聖誕節與跨年夜，小鹿文娛特別推出最殺的旅展套票，提供更多不可錯過的驚喜。

此次小鹿文娛旅宿集團推出兩大優惠套票，11/1線上旅展已搶先開跑，想要更進一步了解小鹿文娛或是想要獲得更多小鹿周邊商品那就不能錯過11/10至11/13於高雄巨蛋國際旅展，現場有精美好禮讓你帶著走！今年年底前最後一波優惠，除了搶攻跨年市場，更是為回饋長期支持的粉絲，會員入住小鹿文娛旗下16個館別，不僅能享有特色好禮外，持旅展票券入住還有多項加碼優惠；另外，旅展期間加入新會員還有多張住宿券等你來抽！最新資訊可關注小鹿文娛官網及粉絲專頁。