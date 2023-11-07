此「丹參」非彼單身 苑裡農會11、12日將辦展售會

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苗栗縣苑裡鎮農會推廣丹參栽培，為讓民眾更認識丹參，在縣府補助下，11月 11日、12日將在苑裡鎮愛情果園舉辦「2023丹參派對‧找稻幸福暨農特產品展售會」活動，農會與苗栗縣府7日在縣府大廳舉辦宣傳會，期透過丹參美食饗宴、田園焢窯樂、丹參下午茶派對，讓民眾認識丹參保健養生功能，並發展成苗栗縣新興的特色農作物。

「丹參」，又稱為赤參、紅參、血丹參，在「神農本草經」內，列為上品藥材，具有改善循環、減少動脈粥狀硬化、心肌保護、鎮靜、改善阿茲海默等保健功能，為高經濟價值作物。

苗栗縣政府從2021年開始結合苗栗區農業改良場、苑裡鎮農會推廣，引進丹參試種，今年並輔導苑裡鎮農會成立特用作物產銷班第1班，目前產銷班13位農民分別在苑裡、通霄、後龍、公館、銅鑼、造橋、竹南等地區試種栽培，面積約計1.778公頃，鮮採丹參以「秋作秋收」作為季節限定農產品，鎮農且已開發出丹參元氣飲、丹參元氣燉包、丹參鷄湯料理包等商品。

縣府為加強推廣，讓全台民眾更進一步認識丹參，補助苑裡鎮農會11月11、12日在苑裡鎮愛情果園首度辦理農特產品展售會活動，現場民眾不僅可以買到最當季最新鮮的農特產品，還能藉由參加一系列丹參美食饗宴活動，使丹參更貼近大家的生活，進而推廣食補的養生理念。

苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞說，為響應現代人養生及食補風氣，苑裡鎮農會結合在地知名餐廳，規畫總鋪師丹參料理辦桌，由各餐廳大廚，發揮各自創意，開發一系列丹參料理，有丹參豬腳、丹參麵線、丹參山藥絲、丹參醉蝦等，提供饕客們享用最接近土地的好滋味。

同時也與學校進行產學合作，邀請育達科大餐旅經營系及仰德高中餐飲科的青年學子，開發丹參甜點及特調飲料、讓消費者享受優雅的丹參下午茶，吃甜點又能兼顧養生，還有親子們最喜愛的田園控窯活動，享用當季最美味的地瓜、芋頭、讓人食指大動的丹參風味雞腿，活動一推出，即報名額滿。

今天宣傳活動由副縣長鄧桂菊、縣議員張顧礫、翁杰、許櫻萍、苑裡鎮農會理事長呂聯慶、縣農會常監林輝樑及總幹事鍾金光、縣府農業處副處長蔡政新等人共同啟動丹參派對活動，歡迎各地遊客到苑裡體驗田園樂趣。

副縣長鄧桂菊指出，丹參派對活動現場除有知名的稻田彩繪景觀，周邊還有藺草文化館、波斯菊花海，值得參觀拍照、打卡，同時規畫有農夫市集、田園音樂會等豐富活動，歡迎全國民眾周末來一趟苑裡，感受田野間泥土的芬芳、陽光的味道，保證是一趟充實的田園之旅。

此外，在農夫市集消費滿300元，還可兌換活動限量丹參飲料特調，讓民眾在能選購當地最新鮮的農特產品時，還可品嚐最不一樣的丹參飲料。