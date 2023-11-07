丁彥鈞｜獲利佳殖利率高 留意金融營建股

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美國聯準會維持基準利率不變，11月如預期並未升息。主席鮑爾表示，公債殖利率維持在高檔已經達到緊縮資金的效果。受到鴿派言論激勵，美國12月升息的機率下降至10%，市場並認為美國之後不再升息，並於2024年下半年開始降息。

除此之外，上周五公布的10月就業人數低於預期，代表聯準會的升息政策開始奏效，聯準會不一定要繼續升息。數據公布後，美國10年期公債殖利率下降至4.64%。

由於投資情緒轉為樂觀，台股持續上漲，今天加權指數上漲35點，終場以16,684點作收。

類股方面，多家金融股獲利創下歷史新高，目前金融保險指數位於所有均線之上，基本面與技術面都強勢。除此之外，營建股指數更是創下15年以來新高。可見大盤雖然回檔，但有基本面保護的類股，股價會相對抗跌。

個股方面，近期企業陸續公布第3季的財報，若獲利優於預期，股價有機會出現反彈。建議可以選擇獲利成長的公司進行抄底，有機會賺到一個波段。

近期投資風險高，不建議追高，也不建議追逐強勢股，選擇有殖利率保護的個股，比較安心。

預期台股短線會在萬六到萬七之間盤整，建議選擇獲利有成長性的標的，逢低布局，比較安全。

※本資料由啟發投顧分析師丁彥鈞提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。